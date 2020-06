Gruslige Szenen auf dem Dach des DGB-Gebäudes erinnern an die Nazi-Zeit

DBG hat mitgeschossen, steht auf dem Plakat, dass mutmaßlich Rechtsextreme auf dem Vordach der DBG-Zentrale in Stuttgart anbrachten.

Nach lebensgefährlichem Angriff

Am Samstag haben mutmaßlich Rechtsextreme die Zentrale des DGB in Stuttgart besetzt. Sie schieben dem DGB die Schuld am Angriff auf Teilnehmer einer Corona-Demo zu.