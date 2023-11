Die größte Sauna der Welt befindet sich in Baden-Württemberg

Im nordbadischen Sinsheim bringt die größte Sauna der Welt die Besucher zum Schwitzen. © Thermen- und Badewelt Sinsheim

Schwitzen XXL: In der größten Sauna der Welt können 150 Gäste gleichzeitig Platz nehmen. Die im japanischen Stil gebaute Oase ist rund 166 Quadratmeter groß und befindet sich in Baden-Württemberg.

Sinsheim – Laut Guinnes World Records ist sie die größte Sauna der Welt: In Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) in Baden-Württemberg lockt eine 166,6 Quadratmeter große Koi-Sauna die Besucher zum Entspannen (BW24 berichtete). Während des Saunierens blicken die Gäste auf ein gigantisches Aquarium mit exotischen und teuren japanischen Fischen.

Die Koi-Sauna ist seit der Eröffnung der Thermen- und Badewelt Sinsheim im Dezember 2012 in Betrieb, wurde aber erst am 23. April 2013 mit der Installation des Koi-Beckens an der Außenseite des Panoramafensters fertiggestellt.