„Die hat provoziert“: Hundebesitzer gibt nach Husky-Angriff der Katze die Schuld

Von: Maximilian Gang

Ein Video, das zeigt, wie sich zwei Huskys in einer Katze verbeißen, sorgt für Ärger in Essen – doch der Hundebesitzer sieht die Schuld nicht bei sich. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa

Ein Video, dass einen Husky-Angriff auf eine Katze zeigt, sorgt aktuell für Empörung in Essen. Für den Hundebesitzer ist klar: Der Kater war schuld.

Essen – Erschreckende Szenen: Huskys haben sich in einer Katze verbissen. Menschen rennen ins Bild, um das Tier aus den Fängen der Hunde zu befreien. Dann endet der kurze Videoausschnitt. Der Clip aus Essen (NRW), der von der mutmaßlichen Besitzerin des Katers in einer lokalen Facebook-Gruppe gepostet wurde, sorgt nun für Entrüstung bei vielen Anwohnern. Erst Tage nach dem Vorfall sei die Katze wieder zurück nach Hause gekommen, übersät von tiefen Bisswunden – und weiterhin in Lebensgefahr, heißt es unter dem Beitrag. Viele Menschen geben in den Kommentaren dem Halter die Schuld – doch der sieht das anders.

wa.de hat nach der Husky-Attacke mit dem Hundebesitzer gesprochen und berichtet vom aktuellen Stand des Falls.