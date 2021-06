Die Unwetterlage in Deutschland dauert an - zum Wochenende wird es richtig sommerlich

Seit Montag kommen in weiten Teilen Deutschlands immer wieder heftige Gewitter auf, die bereits zu Überschwemmungen führten. Auch zur Wochenmitte ist noch keine Besserung in Sicht.

Stuttgart - Am heutigen Mittwoch ist es in Stuttgart und Baden-Württemberg sommerlich warm und weitgehend trocken. Die Unwettergefahr ist allerdings noch nicht gebannt. Laut einer Prognose steuert das Wetter heute auf das „Unwetterfinale“ zu. Das bedeutet: Erneute heftige Gewitter, Starkregen und Überschwemmungen in einigen Regionen in Deutschland. Bis zum Wochenende muss demnach auch weiterhin mit Niederschlag und stellenweise sogar Hagel gerechnet werden. Das Wochenende verspricht dann jedoch richtig warm und sommerlich zu werden. Wie BW24* berichtet, kommt es beim Wetter wieder zu gefährlichen Überschwemmungen - „wir stehen vor Unwetterfinale“.

Eine „Wärmeblase" aus Spanien schiebt sich aktuell auf Deutschland zu, am Wochenende Temperaturen bis zu 33 Grad.