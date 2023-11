Kölner Karneval: 7 Tipps für den 11.11. in Köln

Von: Sofia Popovidi

Viele Menschen strömen am 11.11. nach Köln, um den Karnevalsauftakt zu feiern. (Symbolbild). © NurPhoto/imago & Rupert Oberhäuser/imago

Der 11.11. in Köln ist mehr als nur ein Datum. Es ist der Startschuss für die neue Karnevalssession. Was muss man wissen?

Köln – Die Vorfreude auf die neue Session des Kölner Karneval ist in ganz Köln spürbar. Am 11.11., pünktlich um 11:11 Uhr, wird dann in großen Teilen der Kölner Innenstadt gefeiert. Ein Ereignis, das sowohl Kölner als auch Besucher mit großer Spannung erwarten. Doch nicht jeder hat bereits den perfekten Plan für den Sessionsauftakt. KVB, Partys, Kneipen und mehr – was muss man kurz vor dem 11.11. in Köln wissen?

24RHEIN gibt hilfreiche Tipps, um den 11.11. in Köln in vollen Zügen genießen können.