Diese „Bastarde“ sind für Boris Palmer „respektlos“ und „egoistisch“

Von: Niklas Noack

Tübingens OB Boris Palmer polarisiert immer wieder. © Ulmer/IMAGO

Boris Palmer hat einer Szene in Tübingen den Kampf angesagt und nennt sie unverblümt „Bastarde“. Das steckt dahinter.

Tübingen - In der malerischen Stadt Tübingen ist ein Streit entbrannt, der die Gemüter erhitzt. Im Zentrum des Konflikts steht der parteilose Oberbürgermeister Boris Palmer, der sich vehement gegen eine Szene in der Stadt ausspricht, die er als „Bastarde“ bezeichnet. Außerdem seien sie „respektlos, egoistisch und hässlich“. Bei BW24 lesen Sie, worüber sich Boris Palmer im Detail aufregt und was hinter seiner heftigen Reaktion steckt.

Palmer spricht von Schmierereien. Er bietet sogar eine Belohnung von 5000 Euro für Hinweise, die zur Verurteilung der Urheber führen. Boris Palmer ist Tübingens Oberbürgermeister, der immer wieder für Skandale sorgt. Im Herbst vergangenen Jahres wurde er erst wiedergewählt. Nach zahlreichen Skandalen ist der OB aus der Partei der Grünen ausgetreten und ist inzwischen parteilos.