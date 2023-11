Welche Städte in NRW zu den ältesten gehören

Von: Sofia Popovidi

In der Altstadt von Warendorf reihen sich am Marktplatz die historischen Fachwerkhäuser aneinander. © W. Wirth/imago

Die Geschichte von NRW ist Jahrhunderte alt. Das zeigt sich vor allem an der Reihe von alten Städten, deren Geschichte lange zurückreicht.

Köln – Nordrhein-Westfalen ist eine Region reich an Geschichte und Kultur. Von malerischen Kleinstädten bis hin zu mittelalterlichen Burgen bietet das Bundesland eine Vielzahl von Ausflugsmöglichkeiten. In NRW gibt es zudem zahlreiche alte Städte. So gehört zum Beispiel Neuss zu den ältesten Städten in ganz Deutschland. Die Geschichte von Neuss reicht über 2000 Jahre zurück.

24RHEIN zeigt sechs der ältesten Städte in NRW im Überblick.