Tagesausflug ans Meer: Diese 5 Ziele in Holland sind besonders beliebt

Von: Johanna Werning

Teilen

Oostkapelle ist bekannt für seine hohen Dünen und sauberen Strände. © Funke Foto Services/IMAGO

Ein Tagestrip ans Meer? Von Nordrhein-Westfalen aus ist man innerhalb weniger Stunden an verschiedenen Stränden in den Niederlande.

Mehr zum Thema Tagesausflug ans Meer: Diese 5 Ziele in Holland sind in weniger als 4 Stunden erreichbar

Köln – Nicht nur für Frikandel, Vla und Poffertjes gilt die Niederlande als beliebtes Urlaubsziel. Gerade bei den Menschen in NRW ist Holland für die langen Sandstrände bekannt. Teilweise sind diese sogar als Ziel für einen Tagesausflug möglich. Denn nicht nur mit der Bahn ist man schnell in den Niederlande. Mit dem Auto braucht man teilweise nur wenige Stunden.

24RHEIN zeigt fünf Urlaubsziele in der Niederlande, die innerhalb von vier Stunden erreichbar sind. (jw)