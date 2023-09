Dieses Wochenende in Köln: Straßenfeste, Flohmärkte und Konzerte

Von: Constanze Julita

Bei den zahlreichen Flohmärkten, die am kommenden Wochenende (15. bis 17. September) in Köln stattfinden, lässt sich der ein oder andere versteckte Schatz finden. © Christoph Hardt/ IMAGO

Ob Straßenfeste, Flohmärkte, Konzerte oder ein urbanes Gartenprojekt – in Köln gibt es am Wochenende (15. bis 17. September) so einiges zu entdecken.

Köln – Am Wochenende wird es in Köln (NRW) spannend: So locken zahlreiche Straßenfeste und Flohmärkte die Besucherinnen und Besucher bei gutem Wetter nach draußen. Zudem finden in der Kölner Lanxess Arena und im Palladium gleich zwei Konzerte statt. Dort treten die Sängerin Ayliva und die Band Die Ärzte auf. Wer lieber Zeit im Grünen verbringen möchte, kann bei einem urbanen Garten-Projekt aus Blättern selbst Aquarellfarbe herstellen.

