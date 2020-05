Besonders mysteriöser Vermissten-Fall in NRW: Polizei reagiert energisch auf neuen Hinweis

Wieso der zuverlässige Familienvater Ulrich Jaschke aus Dinslaken in NRW spurlos verschwunden ist, bleibt unklar. Die Polizei reagierte nun auf einen neuen Hinweis.

Update vom 9. Mai, 9.21 Uhr: Wo ist Ulrich Jaschke? Geht es ihm gut? Ist er freiwillig abgetaucht? Ist er in Not? Oder Opfer eines Verbrechens geworden? Diese und viele weitere Fragen stellen sich nicht nur der Polizei, sondern auch den Angehörigen des als so zuverlässig geltenden Familienvaters. Die Ermittler versuchen weiterhin mit Hochdruck, diesen so mysteriösen Fall (siehe Updates unten) aufzuklären.

Wie rp-online.de nun berichtet, griff die Polizei zu einer vehementen neuen Maßnahme: Mit einem Großaufgebot wurde am Freitag (8.5.) der Wald rund um das Schloss Hertefeld abgesucht. Demnach waren gut ein Dutzend Mannschaftswagen der Polizei vor Ort geparkt, die Beamten durchkämmten mit einem Großaufgebot den Forst, auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Die Polizei folgte mit der Groß-Aktion offenbar neuen Hinweisen. „Es gab Hinweise, dass der Mann sich früher öfter in dem Bereich aufgehalten hat, deshalb wird das Waldstück genau durchsucht“, wird Polizeisprecher Björn Haubrok zitiert.

Doch die Suchaktion blieb erfolglos: Weder der Vermisste wurde gefunden, noch sein Fahrrad, noch irgendwelche weiteren Hinweise.

Ulrich Jaschke hatte den bisherigen Ermittlungen zufolge (siehe unten) seinen VW T4 zurückgelassen und war danach wohl mit dem Fahrrad unterwegs. Seitdem verliert sich seine Spur. „Wichtig ist uns vor allem auch, Hinweise zu bekommen, ob irgendwo in dem Raum ein Fahrrad gefunden wurde“, so die Polizei.

Ulrich Jascke aus Dinslaken (NRW) vermisst: Polizei gibt Update

Update vom 4. Mai, 9.23 Uhr: Wo ist Ulrich Jaschke? Von dem am 19. April verschwundenen Familienvater fehlt weiterhin jede Spur. Die Polizei fahnde derzeit fieberhaft nach dem Vermissten, über das lange Wochenende gab es jedoch keine weiteren Hinweise.

Jaschke soll nach seinem Verschwinden in der Nähe von Schloss Hertefeld gesehen worden sein (siehe Update vom 30. April). Hierzu ergaben sich für die Polizei keinerlei neue Erkenntnisse, die Zeugenbeobachtung werde jedoch positiv gesehen.

Denn, „dass er noch gesehen worden sein soll, würde gegen ein Verbrechen sprechen“, wie Timm Wandel, Pressesprecher der zuständigen Polizei Wesel, gegenüber der Ippen-Digital-Redaktion erklärt.

Ulrich Jascke aus Dinslaken (NRW) vermisst: Familienvater wurde wohl noch gesehen

Update vom 30. April, 15.11 Uhr: Neue Erkenntnisse machen den ohnehin mysteriösen Vermisstenfall Ulrich Jaschke noch rätselhafter. Wie die Polizei berichtet, wurde der VW T4 des Vermissten am Mittwoch (29.4.) in Winnekendonk entdeckt. Laut Polizei ergab eine Befragung der Nachbarn, dass diese einen Mann gesehen hätten, der ein Fahrrad aus dem Fahrzeug entladen habe. Sie konnten ihn aufgrund der Bilder als Ulrich Jaschke identifizieren.

Auch ein weiterer Zeuge hat wohl den Vermissten gesichtet - und zwar beim nahegelegenen Schloss Hertefeld. Laut Besitzer habe sich dort für etwa 20 Minuten ein Mann mit seinem Fahrrad aufgehalten, die Beschreibung seiner Kleidung passt auf Ulrich Jaschke. Der Schloss-Besitzer wollte ihn ansprechen, dann entfernte sich der Mann.

Die Polizei berichtet weiter: „Des weiteren liegt jetzt nahe, dass sich der Familienvater im Raum Kevelaer, bzw. im Kreisgebiet Kleve und/oder Wesel aufhalten könnte, so dass die erste Annahme, er könnte zur Nord- oder Ostsee gefahren sein, zurzeit nicht mehr aufrecht erhalten werden kann.“

Seit dem 19. April wird Ulrich Jaschke vermisst.

Ulrich Jaschke aus Dinslaken (NRW) vermisst - wilde Theorien

Unsere Erstmeldung vom 30. April:

Dinslaken - Er unternahm einen langen Spaziergang mit einem Freund - seitdem fehlt von Familienvater Ulrich Jaschke aus Dinslaken in Nordrhein-Westfalen jede Spur. Schon seit dem 19. April wartet seine Familie auf ein Zeichen des Vermissten. Die Spekulationen gehen dabei weit auseinander: Hat er sich eine Auszeit genommen, ohne jemandem Bescheid zu sagen? Ist er im Urlaub an der Nordsee oder im Kloster? Oder wurde er Opfer eines Verbrechens?

„Organisiert und verlässlich“: Rästelhafter Vermisstenfall in Dinslaken (NRW)

Am 19. April traf sich Jaschke zu einem langen Sonntagsspaziergang mit einem Freund im Dinslakener Hagenviertel. Zwei Stunden waren die beiden unterwegs. Das ist zugleich das letzte Lebenszeichen von Jaschke - um etwa 16 Uhr. „Die haben sich vor seiner Haustür verabschiedet. Dann ist er vor der Tür in seinen VW-Bus gestiegen und weggefahren. Wohin, weiß der Bekannte nicht“, wird Polizeisprecherin Andrea Margraf von „FR“ und „RP-online“ zitiert.

Am nächsten Tag wendet sich Jaschkes getrennt lebende Ehefrau an die Behörden. Sie meldet ihn als vermisst. Weil Jaschke als sehr organisiert und verlässlich gelte, sei ein Verschwinden für sie nicht zu erklären, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

+ Mit diesem Auto ist Jaschke vermutlich unterwegs. © Polizei Dinslaken

Durch den Aufruf an die Öffentlichkeit soll Jaschke gefunden werden, auch wenn Beamte und Familie befürchten, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte.

Hoffnung macht die Theorie, dass Jaschke freiwillig die Isolation aufgesucht hat: Gegenüber einem Bekannten habe er einmal davon gesprochen, den Plan zu verfolgen, sich einmal eine längere Auszeit zu nehmen - beispielsweise einen mehrmonatigen Klosteraufenthalt. Waldgebiete, Seen oder Küsten seien gemäß Jaschkes Hobbys auch potenzielle Aufenthaltsorte für einen solchen Rückzug.

Vermisstenfall in Dinslaken: So lautet die Beschreibung von Ulrich Jaschke

Die Polizei hat die folgende Beschreibung Jaschkes veröffentlicht:

1,80 Meter groß

85 Kilogramm Körpergewicht

Normal schlanke Figur

Kurze, blonde Haare

Blaue Augen

Silberfarbene Brille

Fährt wahrscheinlich dunkelgrünen VW-Bus T4 mit dem Kennzeichen WES-FQ 395

Besitzt/fährt 28-Zoll-Herrenrad der Marke Giant

Hinweise auf den Aufenthaltsort Jaschkes sollen an die Polizei Dinslaken (Telefon 02064 6220) weitergeleitet werden.

