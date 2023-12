Diskussion in Stadt in Baden-Württemberg endet in Nazi-Vergleichen

Von: Niklas Noack

In einer Stadt in Baden-Württemberg kam es bei einer Diskussion zu Nazi-Vergleichen. © imago stock&people

In einer baden-württembergischen Gemeinde wurden AfD-Mitglieder mit Nazi-Vergleichen konfrontiert. Was dahinter steckt.

Baden-Württemberg - In einer hitzigen Debatte in einer baden-württembergischen Gemeinde wurden AfD-Mitglieder von anderen Parteien mit Nazi-Vergleichen konfrontiert. Bei BW24 lesen Sie jetzt, was dahinter steckt und warum die AfD-Räte als „waschechte Nazis“ bezeichnet wurden.

Norbert Zeller, ein SPD-Fraktionsvorsitzender, kritisierte die AfD scharf und warf ihr vor, gegen Menschen Stimmung zu machen und „üble Hetze“ zu betreiben. Er zitierte aus einem Flyer, der auf einer AfD-Demonstration verteilt wurde, und sprach die AfD-Räte direkt an: „Dies ist die Sprache der Nazis!“

