„Alarmstufe Dunkelrot“: Foto liefert Nachweis für Wolfsrudel – und entfacht Diskussion

Ein Wolfsrudel im Südwesten Deutschlands hat offenbar Nachwuchs. Ein Fotofallenbild löst gemischte Reaktionen aus. Wie gefährlich sind die Tiere?

Stuttgart/Freiburg/München – Die Ausbreitung des Wolfs in Deutschland sorgt mehr und mehr für Diskussionen. Erboste Landwirte forderten im Mai den Abschuss eines Wolfsrudels, welches 39 Schafe riss. Indes gibt es nun im Südwesten erstmals einen klaren Nachweis für ein Wolfsrudel. Ein Tier erwartet offenbar Nachwuchs. Ein Fotofallenbild von Anfang Juni zeige eine Wölfin im Südschwarzwald mit einem „erkennbaren Gesäuge“. Das teilte das Umweltministerium am Dienstag (13. Juni) in Stuttgart mit.

Wie eine Sprecherin der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg berichtete, sind Experten aufgrund der Aufnahme davon überzeugt, dass sich die Wölfe vermehrten. Das Bild der FVA zeigt die Wölfin auf einem Weg, aber keine Welpen. Mit „Gesäuge“ werden üblicherweise die Milchdrüsen eines weiblichen Wildtiers beschrieben.

Der Wolf in Deutschland: Fakten

Der Wolf galt seit Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland nach jahrhundertelanger Verfolgung als ausgerottet, wie das Umweltbundesministerium informiert. „Seit Anfang des 21. Jahrhunderts hat die Wiederausbreitung des Wolfes in Europa und damit auch in Deutschland an Dynamik gewonnen“, heißt es weiter.

Mit der Rückkehr nach Deutschland breitet sich der Wolf auch in Baden-Württemberg aus. Jedoch deutlich langsamer als in vielen anderen Bundesländern. Mindestens 26 Tiere sollen beispielsweise in Bayern leben. In Hessen sind drei Wolfsfamilien bekannt.

Wölfe gelten als streng geschützte Art. Ein Abschuss ist verboten - wenngleich immer wieder diskutiert - außer sie verhalten sich gegenüber Menschen aggressiv. Laut Umweltministerium haben sich drei Wölfe im Schwarzwald niedergelassen.