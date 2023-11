GDL-Streik sorgt für Bahn-Ausfälle in NRW – ein paar Züge fahren aber doch

Auch der Regionalverkehr in NRW wird während des GDL-Streiks größtenteils stillstehen (Symbolbild). © Jochen Tack/Imago

Die Lokführergewerkschaft GDL bestreikt die Deutsche Bahn. Der Schwerpunkt des Streiks liegt am Donnerstag. Auch für NRW hat das massive Folgen.

Köln – Wer regelmäßig mit der Deutschen Bahn unterwegs ist, braucht ab Mittwochabend (15. November) starke Nerven. Denn dann wird die Bahn ab 22 Uhr von der Lokführergewerkschaft GDL bestreikt. 20 Stunden lang, bis Donnerstag, 18 Uhr, geht dann im Bahnverkehr so gut wie gar nichts mehr. Auch in NRW wird es viele Ausfälle geben – besonders im Nah- und Regionalverkehr. Doch vereinzelt sollen einige Linien mit Einschränkungen trotzdem bedient werden.

24RHEIN zeigt, welche Züge beim Streik in NRW ausfallen – und welche trotzdem fahren.