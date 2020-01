Dortmund: Mann bei Prügelattacke auf der Brückstraße schwer verletzt - Zeugen leisten erste Hilfe

Bei einem nächtlichen Streit in der Innenstadt von Dortmund ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei einer Auseinandersetzung geriet eine vierköpfige Gruppe junger Männer mit dem Verletzten aneinander.

Das spätere Opfer stürzte nach einem Faustschlag in sein Gesicht zu Boden.

Die jungen Männer flohen daraufhin.

Dortmund - Zunächst gerieten die Kontrahenten miteinander in Streit. Worum es bei der nächtlichen Auseinandersetzung ging, ist nicht bekannt. Klar ist jedoch, sie endete für einen 55-Jährigen mit einer lebensgefährlichen Kopfverletzung, wie RUHR24.de* berichtet.

Dortmund: Männer gerieten auf Brückstraße in Streit miteinander

Eine mindestens vierköpfige Gruppe junger Männer ist nach Angaben der Polizei Dortmund in der Nacht auf Samstag (18. Januar) mit einem 55-jährigen Fußgänger aneinander geraten. Die Männer trafen an der Ecke Lütge Brückstraße/Bissenkamp aneinander. Jetzt sucht die Polizei dringend Zeugen.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge kam es gegen 3.45 Uhr im Bereich der Einmündung Lütge Brückstraße/Bissenkamp zu einem Streit zwischen dem 55-Jährigen und den jungen Männern. Aus der Gruppe trat schließlich ein junger Mann hervor und schubste den älteren Kontrahenten. Dann soll der junge Mann zudem ausgeholt haben und den 55-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der fiel daraufhin zu Boden, zog sich so die lebensgefährlichen Verletzungen zu. Die Gruppe der jungen Männer flüchtete daraufhin zu Fuß in unbekannten Richtung.

Der Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange hat nach eingehender Prüfung der Sach- und Rechtslage die Videobeobachtung für zwei weitere Bereiche in Dortmund angeordnet. Die Videobeobachtung in der Brückstraße geht in die Verlängerung. https://t.co/NTkqk3WLBh pic.twitter.com/RsxGRPmdgZ — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) January 21, 2020

Mehrere Zeugen leisteten bei dem am Boden liegenden Opfer erste Hilfe, bis auch die Rettungskräfte am Tatort in der Nähe der videoüberwachten Brückstraße in Dortmund eintrafen. Allem Anschein nach erlitt der 55-Jährige durch den Aufprall mit dem Kopf auf den Boden seine lebensgefährlichen Verletzungen. Er befindet sich seit dem Vorfall im Krankenhaus in Behandlung.

Dortmund: Zeugenbeschreibung des Haupttäters

Der Haupttäter der Gruppe wird von Zeugen wie folgt beschrieben:

Etwa 25 bis 30 Jahre alt

1,75 Meter groß

Er trug einen blauen Jogginganzug und eine dunkle Wellensteyn-Jacke

Zeugen zufolge sprach er arabisch mit nordafrikanischem Akzent

Hinweise nimmt die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter der Rufnummer 0231-132 7441 entgegen.

