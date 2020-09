Dortmund: Klinikum hat jetzt eigene Spotify-Playlist - unglaublich, welche Songs drauf sind

Das Klinikum Dortmund ist immer für eine Überraschung gut. Jetzt wartet das Haus mit einer eigenen Spotify-Playlist auf. Diese Songs sind drauf.

Es gibt viele Möglichkeiten, sich die Zeit im Krankenhaus zu vertreiben. Das Klinikum Dortmund hat sich nun etwas Besonderes einfallen lassen, berichtet RUHR24.de*.

Das Klinikum Dortmund hat für Patienten und Angestellte eine eigene Playlist bei Spotify* zusammengestellt. Und darauf befinden sich so einige Kuriositäten: Mit "Stayin' Alive" von den Bee Gees, "Like a Surgeon" von Weird Al Yankovic und "Somebody get me a Doctor" von Van Halen finden sich hier Lieder, mit denen die Mitarbeiter ganz persönliche Erinnerungen an ihre Klinikum-Zeit verbinden.

Die Patienten müssen zum Hören der Playlist nicht mal ihr eigenes Datenvolumen auf dem Handy verbrauchen. Denn die Spotify-Playlist wurde anlässlich der Freischaltung des WLANs im gesamten Dortmunder Klinikum ins Leben gerufen.

