Tödlicher Unfall: Junge (16) wird von U-Bahn überrollt

Tödlicher Unfall in Dortmund (NRW): Ein Junge ist von einer U-Bahn erfasst worden. Der 16-Jährige starb an seinen Verletzungen.

Dortmund - Aus bislang unbekannter Ursache ist ein Jugendlicher in Dortmund am Donnerstagnachmittag unter einen Wagen der U-Bahn 49 gekommen. Er erlitt multiple Verletzungen. Am Freitagmorgen gab eine Sprecherin der Polizei Dortmund bekannt, dass der junge Mann seinen Verletzungen erlegen ist*. Er wurde 16 Jahre alt.

WA.de* berichtet, dass der Jugendliche von einem Wagen der U49 erfasst wurde. Die U-Bahn in Dortmund fährt teilweise überirdisch. Der Junge wollte die Gleise überqueren, als es zu dem schrecklichen Unfall kam.