Droht Ausgangssperre? NRW-Stadt vor kritischem Corona-Wert

Das Coronavirus wütet weiter und die Inzidenz steigt bundesweit an. Am Tag des Corona-Gipfels wurde auch über eine mögliche Ausgangssperre debattiert.

Lange Zeit galt Münster* als Vorbild im Kampf gegen das Coronavirus*. Die Inzidenz lag in der NRW-Stadt zeitweise bei 13 – das ist nur einige Wochen her. Seitdem geht die Tendenz in die andere Richtung.

Die 7-Tage-Inzidenz steigt seit Wochen kontinuierlich an. Vor dem Corona-Gipfel* in Berlin wird nun über weitere strenge Maßnahmen debattiert, um die Lage in den Griff zu bekommen. Wieso Städten wie Münster eine Ausgangssperre droht*, lesen Sie bei msl24.de*. (*msl24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.)