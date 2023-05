Um einen Blackout zu vermeiden: Netzagentur-Chef will das Laden von E-Autos notfalls drosseln

Von: Julian Baumann

Dass eine hohe Anzahl an E-Autos das Stromnetz belasten kann, ist bewiesen. Die Bundesnetzagentur will deshalb im Notfall den Stromverbrauch der Kunden drosseln.

Stuttgart/Bonn - Mit dem Hochlauf der E-Autoproduktion wird auch das Ladenetz in Deutschland immer weiter ausgebaut. Der Energieversorger EnBW hat beispielsweise einen neuen Schnellladepark für E-Autos in Stuttgart und vielen anderen deutschen Städten eröffnet. Viele Besitzer laden ihre elektrischen oder teilelektrischen Fahrzeuge aber nach wie vor über den Hausstrom. Aus Angst vor einem Blackout hatte das Vereinigte Königreich vor einem Jahr bereits den Strom für E-Autos beschränkt und auch der Chef der Bundesnetzagentur hält eine solche Maßnahme im Notfall für möglich.

Dass viele E-Autos, die gleichzeitig am Stromnetz laden, das Netz durchaus stark belasten können, ergab ein Projekt der EnBW-Tochter Netze BW im vergangenen Jahr. Im Gespräch mit dem Manager Magazin erklärte Bundesnetzagentur-Chef Klaus Müller, dass die Bundesbehörde den Anschluss von Wallboxen für E-Autos ermöglichen wolle, den regionalen Netzbetreibern aber auch die Möglichkeit einräume, im Notfall den Verbrauch zu drosseln. „Ein E-Auto-Fahrer kann den Akku dann etwas langsamer laden“, sagte er.

Netzbetreiber sollen laut Bundesnetzagentur „Möglichkeit erhalten, den Verbrauch zu dimmen“

Die Bundesregierung hat in Bezug auf einen klimafreundlichen Straßenverkehr ein großes Ziel vorgegeben. Demnach sollen bis 2030 mindestens sieben bis zehn Millionen E-Autos auf den Straßen unterwegs sein und eine Million Ladepunkte zur Verfügung stehen. Da parallel auch die Umrüstung auf Wärmepumpen gefordert wird, die Strom zum Heizen verwenden, wird auf lange Sicht eine Überlastung des Stromnetzes befürchtet. „Alle kommen nach Hause und wollen nach der Arbeit ihr E-Auto aufladen“, beschreibt Klaus Müller ein mögliches Szenario. „Da gilt es, Netzüberlastungen vorzubeugen.“

Laut der Bundesnetzagentur sollen Netzbetreiber die Möglichkeit haben, den Stromverbrauch von Kunden im Notfall drosseln zu können. © Julian Stratenschulte/dpa

Wie stark solche Netzüberlastungen durch die vielen E-Autos und Wärmepumpen in Zukunft sein werden, könne aktuell allerdings noch niemand sagen. Durch die veränderte Arbeitswelt, in der viele Unternehmen den Mitarbeitern auch nach der Corona-Pandemie weiterhin die Möglichkeit zum Homeoffice anbieten, könne nicht mehr gesagt werden, wann und wie oft die Besitzer ihre E-Autos am Hausstrom laden. „Unsere Regulierung muss aber auf alle Eventualitäten vorbereitet sein“, so Müller im Gespräch mit dem Manager Magazin. „Netzbetreiber sollten die Möglichkeit erhalten, den Verbrauch der Stromkunden zu dimmen.“

Regulierung für E-Auto-Fahrer soll nicht bedeuteten, dass Fahrzeuge nicht geladen werden können

Name Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahn (BNetzA) Gründung 1. Januar 1998 Hauptsitz Bonn, Deutschland Aufsichtsbehörde Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Zuständigkeitsbereich Regulierung und Überwachung von Telekommunikation, Post, Energie und Eisenbahnen in Deutschland Präsident Klaus Müller Mitarbeiterzahl 2832

Dass E-Auto-Fahrer ihre Fahrzeuge über Nacht nicht mehr aufladen können, um am nächsten Morgen damit zur Arbeit zu fahren, ist allerdings nicht zu befürchten. „Es geht ausdrücklich nicht darum, dass ein E-Auto gar nicht laden kann“, sagt Müller. Zudem würden die Kunden im Falle einer Drosselung eine Ermäßigung bei den Netzentgelten erhalten. „Und die Netzbetreiber müssen jene Netze, in denen es zu Problemen kommt, unverzüglich ausbauen.“ Die Bundesbehörde rechne zudem damit, dass Einschränkungen durch den Netzbetreiber nur in Notfällen vorgenommen werden und der Strom für die Fahrt zur Arbeit ausreicht.