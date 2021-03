Dürfen bald alle Schüler wieder in die Schule?

Präsenzunterricht - das kennen viele Schüler seit dem Ausbruch des Coronavirus in Baden-Württemberg kaum noch. Seit Dezember sind die meisten von ihnen zu Hause. Nach Ostern soll sich das ändern.

Stuttgart - Leere Schulhöfe und Gänge, die Stühle in den Klassenzimmern stehen auf den Tischen, die Tafel ist sauber. In vielen Schulen im Südwesten herrscht seit Dezember vergangenen Jahres eine ungewohnte Ruhe. Grund ist das Coronavirus in Baden-Württemberg: Die Verbreitung des Virus hat dazu geführt, dass nicht mehr vor Ort in Klassenzimmern, sondern vor dem Computer zu Hause gebüffelt wird. Wie BW24* berichtet, spricht Kretschmann mit Eltern und Schülern über Schulöffnungen nach Ostern - „Hoffnungen sind gewaltig“.

