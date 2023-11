Düsseldorf will elf Straßen umbenennen – Entscheidung im Januar

In Düsseldorf sollen künftig historisch vorbelastete Straßennamen geändert werden (Symbolbild). © Felix Jason/Imago

In Düsseldorf sollen elf historisch vorbelastete Straßennamen geändert werden. Vorschläge, wie sie künftig heißen sollen, gibt es bereits.

Düsseldorf – Aufgrund von Namen, die an Kolonialismus, Nationalismus und weitere historische Verbrechen an der Menschheit erinnern, will die Stadt Düsseldorf künftig elf Straßen im Stadtgebiet umbenennen. Die Entscheidung darüber soll im Rat im Januar 2024 fallen – doch bereits jetzt gibt es Vorschläge, wie die historisch vorbelasteten Straßen künftig heißen sollen.

24RHEIN verrät, welche Straßen in Düsseldorf umbenannt werden sollen – und welche Namen sie künftig tragen könnten.