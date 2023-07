Kirmes: Diese Volksfeste finden im Juli statt – Überblick für NRW

Von: Sofia Popovidi

Im Juli finden in NRW viele bunte Volksfeste statt. Unter anderem startet die Rheinkirmes 2023 in Düsseldorf. Die Kirmes-Termine für Juli im Überblick.

Köln – Der Kirmes-Sommer in NRW ist noch lange nicht vorbei: Im Juli erwarten Besucher große Volksfeste wie die Sommersend in Münster, die Rheinkirmes in Düsseldorf oder die Libori in Paderborn. Jede Kirmes bietet dabei verschiedene Fahrgeschäfte und Attraktionen, Imbissbuden und Programm. 24RHEIN zeigt, in welchen Städten in NRW im Juli eine Kirmes stattfindet.

Kirmes-Termine für NRW im Juli 2023 im Überblick

Im Juli 2023 erwartet Besucher Kirmesspaß in zahlreichen Städten Nordrhein-Westfalens. (Symbolbild) © Rüdiger Wölk/Imago

Kirmes in NRW: Termine im Juli 2023 – Rheinkirmes & Sommersend (Auswahl)

Im Juli 2023 gibt es in verschiedenen Regionen in NRW wieder eine Kirmes – so beispielsweise in Düsseldorf. Vom 14. bis zum 23. Juli findet hier die Rheinkirmes 2023 statt. Das Volksfest ist täglich bis teils nach Mitternacht geöffnet. Besonders können sich Besucher auf das Bellevue Riesenrad freuen, das als Wahrzeichen der Kirmes gilt. Dieses Jahr wird es auch einige Neuheiten und Änderungen geben – unter anderem können Paare 2023 auf der Rheinkirmes auch heiraten.

Bevor es jedoch so richtig losgeht auf der Rheinkirmes, findet in Münster die Sommersend statt – die größte Kirmes im Münsterland. Vom 13. bis zum 17. Juli herrscht auf dem 32.000 Quadratmeter großen Festplatz auf dem Schlossplatz vier Tage lang großer Trubel. Unter anderem wird es auch einen Familientag (13. Juli) und ein Feuerwerk (14. Juli) geben. (spo)