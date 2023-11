Milliardenprojekte in Hamburg: Durch Haushaltssperre gefährdet

Von: Adriano D'Adamo

Die Haushaltskrise im Bund wirft Schatten auf Hamburgs Zukunftspläne. Die Stadt steht vor einer Herausforderung, die ihre Zukunft prägen könnte.

Hamburg – Die Bundeshaushaltskrise bedroht auch in Hamburg zahlreiche Projekte. Diese Projekte haben ein Fördervolumen von Milliarden. Die Hamburger Regierung hat in Beantwortung von Anfragen der Linken und der AfD 36 Projekte genannt. Diese könnten von der vorläufigen Haushaltssperre betroffen sein.

Die Haushaltskrise gefährdet große Projekte in Hamburg (Symbolbild). © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

„Liste des Horrors“: Zweifel an großen Zukunftsprojekten in Hamburg

David Stoop, der haushaltspolitische Sprecher der Linken, bezeichnete die Situation als „Liste des Horrors“. Er äußerte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: „Die größten und wichtigsten Zukunftsprojekte der Stadt stehen jetzt in Zweifel“. Der Senat konnte noch keine Auskunft geben, was mit den Bundesmitteln passiert. Diese waren eingeplant, aber noch nicht durch einen rechtskräftigen Förderbescheid gesichert. Entscheidungen über gemeinsame Finanzierungen mit dem Bund können erst getroffen werden, wenn der Bund die Überarbeitung des Wirtschaftsplans KTF abgeschlossen hat.

Laut Senatsantwort sind neben dem geplanten Großelektrolyseur für grünen Wasserstoff in Moorburg auch andere Projekte betroffen. Hier sollte der Bund 70 Prozent der geplanten Investitionen von 152 Millionen Euro tragen. Auch Projekte zur Nutzung von Wasserstoff in der Industrie sind betroffen. Darunter eine Förderung für emissionsfreies Fliegen mit 43,4 Millionen Euro und Mittel zum Ausbau der Landstrominfrastruktur im Hafen mit 74 Millionen Euro.

Stoop warnte, dass der Umbau nicht aufgeschoben werden könne, wenn Hamburg wirtschaftlich mithalten, Arbeitsplätze sichern und die Industrie ökologisch umbauen wolle. Aber nicht nur große Projekte für grüne Technologie und den ökologischen Umbau der Wirtschaft sind betroffen. Auch Projekte in anderen Bereichen könnten betroffen sein.

Sanierungen und Neubauten betroffen: Kritik an der Schuldenbremse

Laut Senat könnten in den sieben Bezirken der Stadt zahlreiche Projekte von der nun unsicheren Bundesförderung betroffen sein. Dazu gehören der Neubau eines Lehrschwimmbeckens in Wandsbek, die Sanierung des Spielhauses Wehbers Park in Eimsbüttel und energetische Sanierungen in den Bezirksämtern.

Stoop forderte den Senat auf, zu erklären, wie er diese Projekte retten will, falls weniger Bundesgelder als erwartet fließen sollten. Er kritisierte auch die Schuldenbremse. Sie sei von Anfang an „eine schlechte Idee“ gewesen. Die Bundesregierung habe versucht, mit dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) und dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) die Schuldenbremse zu umgehen. „Spätestens jetzt, wo diese trickreiche Umgehung der Schuldenbremse für nachhaltige Investitionen nicht mehr möglich ist, muss sie weg - und zwar im Bund wie auch in Hamburg“, forderte er.

Haushaltskrise erklärt: Es fehlen 60 Milliarden Euro

Das Bundesverfassungsgericht hatte die Umwidmung von 60 Milliarden Euro im Bundeshaushalt 2021 für ungültig erklärt. Das Geld war als Corona-Kredit genehmigt worden, sollte aber für den Klimaschutz und die Modernisierung der Wirtschaft verwendet werden. Die Richter entschieden, dass der Staat keine Notlagenkredite für spätere Jahre ansparen dürfe. Dies gefährdet weitere Milliardensummen für Zukunftsprojekte.

Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) hatte bereits letzte Woche betont: „Eine Kompensation wegfallender Bundesgelder aus dem Hamburgischen Haushalt wird - angesichts der dramatischen Haushaltslage - grundsätzlich nicht erfolgen können.“ dpa

