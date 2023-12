Temperaturen von 10 bis 15 Grad sind am Wochenende in Deutschland möglich

Nach Winter-Chaos in Deutschland: „Unglaublicher“ Wetter-Umschwung zum 2. Advent

Von: Teresa Toth, Martina Lippl

Drucken Teilen

In Deutschland herrscht Winter-Chaos. Doch schon bald folgt ein krasser Wetter-Umschwung. Wie es danach weitergeht, prognostiziert ein Wetterexperte.

München – Der Dezember startete mit starkem Schneefall, eisigen Temperaturen und gefährlichem Glatteis. Bislang ist noch keine Entspannung der Wetter-Lage abzusehen – bis zum Wochenende besteht laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) akute Glatteis-Gefahr in weiten Teilen Deutschlands. Doch wie sieht es zum Wochenende hin aus? Die Wetterexperten haben eine klare Prognose.

Zum Wochenende wird das Wetter in Deutschland „vorfrühlingshaft mild“

Am Wochenende soll es zu einem Wetter-Umschwung kommen. „Ab dem 2. Advent macht der Winter erstmal eine Pause. Es wird wärmer, es wird viel Regen geben, viel Wind und es besteht im Süden Hochwassergefahr“, erklärt Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Entlang des Rheins, im westlichen Teil Deutschlands, könnten Temperaturen von bis zu 15 Grad Celsius erreicht werden. Der Chef von Q.met bezeichnet diese Werte selbst als „vorfrühlingshaft mild“. Der Umschwung sei „schon eine ganz schöne Hausnummer“ und „unglaublich“.

In der kommenden Woche prognostiziert Meteorologe Jung für München nach dem Schneechaos Temperaturen von 8 oder 9 Grad. Es beginnt die Tauwetterperiode. Besonders im Süden und Westen besteht laut Jung eine Hochwassergefahr. Der Grund dafür ist das starke Tauwetter, das den Wasserstand am Maxau am Rhein nach dem 2. Advent ansteigen lässt.



Begleitet wird dieses von Regen und Wind, die durch die warmen Luftmassen verursacht werden. In den Gipfellagen des Westens, sowie in den tiefen Lagen des Nordens, Südens und Ostens, schmilzt der Schnee schnell.

Mittwoch, 6. Dezember 0 bis 6 Grad, Schnee im Bergland, zeitweise Niederschläge Donnerstag, 7. Dezember 0 bis 6 Grad, Restniederschläge im Osten, Sturmböen auf den Alpengipfeln Freitag, 8. Dezember -2 bis 8 Grad, Regen, Glatteisgefahr durch gefrierenden Regen Samstag, 9. Dezember 1 bis 10 Grad, Glatteisgefahr durch gefrierenden Regen, Schnee Sonntag, 10. Dezember 4 bis 12 Grad, Regen, Gewitter, Wind im Westen Quelle: DWD

Temperaturen von 10 bis 15 Grad sind am Wochenende in Deutschland möglich

Auch Jan Schenk, Wetterexperte bei weather.com, glaubt an einen „krassen Wetterumschwung“. Leichter Eisregen könnte am Freitag und Samstag im südlichen Teil des Landes auftreten. In den übrigen Regionen ist mit einem Temperaturanstieg zu rechnen, der „rasant in Richtung 10 oder 15 Grad“ erreichen wird. Sein abschließendes Urteil lautet: „Der 2. Advent wird komplett anderes als der 1. Advent.“

Nach Winter-Wetter mit Schnee und Eis ändert sich die Lage: Zum 2. Advent wird es deutlich wärmer. © Montage: Uwe Zucchi/dpa/Imago

Möglicherweise legt der Winter 2023/2024 nur eine Pause ein. „Zum 3. Advent könnte es kühler werden und sogar wieder Schnee im Bergland geben“, äußert sich der Wetterexperte Jung dazu. Allerdings scheint eine schneereiche Weihnachtszeit unwahrscheinlich. Bereits die anfänglichen Wettervorhersagen dürften Winterliebhaber traurig stimmen. (ml)

Die Redakteurin hat diesen Artikel verfasst und anschließend zur Optimierung nach eigenem Ermessen ein KI-Sprachmodell eingesetzt. Alle Informationen wurden sorgfältig überprüft.