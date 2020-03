Schockierender Fund im Eichsfeld: Leiche auf einem Rastplatz an der A38 entdeckt.

Auf einem Rastplatz im Eichsfeld an der A38 wurde eine Leiche entdeckt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

An der A38 im Eichsfeld wurde die Leiche eines 49-jährigen Mannes entdeckt.

im wurde die Leiche eines 49-jährigen Mannes entdeckt. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Laut Kriminalpolizei gibt es bisher keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Eichsfeld – Auf einem Rastplatz an der A38 naheLeinefelde-Worbis im Obereichsfeld in Thüringen ist am Montagmorgen, 30.03.2020, gegen 9 Uhr ein lebloser Mann in seinem Lastwagen gefunden worden.

Wie die Polizei mitteilte, hat ein hinzugerufener Notarzt nur noch den Tod des 49-jährigen Mannes feststellen können. Die Kriminalpolizei Nordhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise auf ein „todesursächliches Fremdverschulden“, wie es in der Pressemitteilung der Polizei heißt.

Eichsfeld: Rastplatz an der A38 gesperrt

Der Rastplatz Eichsfeld Süd in Thüringen war vorübergehend gesperrt. Weitere Informationen liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor.

Der Rastplatz Eichsfeld Süd ist an der A38 gelegen und befindet sich zwischen den Ortschaften Kirchworbis und Breitenworbis nahe der Stadt Leinefelde-Worbis. Die Städte liegen im thüringischen Landkreis Eichsfeld.

Am Rastplatz an der A38 in Thüringen gibt es eine Tankstelle und eine Raststätte. Dazu gehört ein großer Parkplatz für Lastwagen und Autos. Hier wurde der leblose Mann aufgefunden.

