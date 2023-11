Ein Mörder auf der Flucht – Die Hintergründe zum Fall Aleksandr Perepelenko

Von: Marten Kopf

Ein Ausflug an den See sollte es werden, für wenige Stunden nur aus der Zelle raus und mit Frau und Kindern entspannen. Ein verurteilter Mörder nutzt diese Chance, um zu entkommen. Erfahren Sie hier die Hintergründe:

Bruchsal/Germersheim - Trotz großer Fahndung ist ein in Baden-Württemberg verurteilter Mörder weiter auf der Flucht. Es gebe keine Neuigkeiten, sagte ein Sprecher der Polizei Pforzheim am Samstagvormittag (4. November). Nähere Angaben zur Fahndung und zu Hinweisen aus der Bevölkerung wollte er nicht machen. Der 43 Jahre alte Kriminelle war am Montag (30. Oktober) während eines bewachten Ausflugs an einen Baggersee in Germersheim (Rheinland-Pfalz) geflohen.

SÜDWEST24 mit den Hintergründen zur spektakulären Flucht eines verurteilten Mörders im rheinland-pfälzischen Germersheim.

Eigentlich verbüßt der Deutsch-Kasache Aleksandr Perepelenko eine Haftstrafe im Gefängnis Bruchsal, denn er war im Jahr 2012 wegen Mordes vom Landgericht Karlsruhe zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. (mko/dpa)