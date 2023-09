Trigema-Chef Wolfgang Grupp: „Wir stellen keinen in einer höheren Position ein“

Von: Sina Alonso Garcia

Bevor er jemanden in einer Führungsposition einstellt, will Wolfgang Grupp ihn erst besser kennenlernen. Von akademischen Ausbildungen zeigt der Trigema-Chef sich wenig beeindruckt.

Burladingen – In vielen Unternehmen ist es heutzutage ganz normal, Führungspositionen mit Bewerbern von extern zu besetzen. Wer entsprechende Zeugnisse und Lebensläufe vorweist, kann es als Neuling in eine Top-Position schaffen. Nicht so beim schwäbischen Textilhersteller Trigema in Burladingen. Statt fremde Personen direkt in leitende Positionen zu bringen, will Geschäftsführer Wolfgang Grupp sie erst besser kennenlernen. Von Akademikern hält er ohnehin wenig, wie der 81-Jährige immer wieder durchblicken lässt.

Wolfgang Grupp über Auswahl von Bewerbern: „Studium interessiert mich gar nicht“

„Studium interessiert mich gar nicht“, sagt Wolfgang Grupp im Podcast Biz & Beyond von RTL. „Mich interessiert die Person. Und wir stellen ja keinen in einer höheren Position ein. Alle, die bei mir in einer leitenden Position sind, waren Lehrlinge.“ Wie er erklärt, stelle man bei Trigema am liebsten 15-jährige Lehrlinge ein. Mit der Zeit erkenne man dessen Schwächen und Stärken. Die Stärken würden ausgebaut. „Und am Schluss kommen sie durch Leistung in die hohen Positionen.“

Wolfgang Grupp hält seine Firma nach eigenen Angaben möglichst frei von Akademikern – mit „Ausnahme“ seiner Familie. © dpa/Christoph Schmidt/Imago/Lackovic

Statt „Studierten, die alles durcheinanderbringen“, stellt Grupp lieber Nicht-Akademiker ein. „Ich kriege ja jede Woche Bewerbungen – darunter Einkaufsleiter oder Verkaufsleiter, die betonen, wie toll sie sind.“ Davon zeigt sich der Trigema-Chef wenig beeindruckt. „Wenn derjenige so toll ist, wie er sich bei mir bewirbt. Und in Hamburg, in Frankfurt und in München war. Und jetzt bereit ist, zu mir nach Burladingen auf die schwäbische Alb zu kommen. Da kann der nur eine Flasche sein. Denn wenn er gut wäre, würde er nach München gehen oder die hätten ihn behalten.“

Wolfgang Grupp hält Studieren für „Nonsens“ – „in der Ausbildung lerne ich den Menschen kennen“

Es ist nicht das erste Mal, dass Wolfgang Grupp sich abfällig über Akademiker äußert. Obwohl er selbst studiert hat, betonte er etwa zuletzt, dass er Studieren für „Nonsens“ hält. Viel lieber ist es ihm offenbar, wenn junge Menschen direkt nach der Schule zu ihm ins Unternehmen kommen. „Die werden bei uns ausgebildet – und deshalb ist die Ausbildung schon vor 50 Jahren für mich das A und O gewesen. Weil ich gesagt habe: Da lerne ich den Menschen kennen, ich kenne seine Stärken und seine Schwächen. Seine Stärken werden wir forcieren und dann haben wir die Mitarbeiter, die auch bei uns bleiben.“

Grupp ist sich sicher: „Wer bei uns gelernt hat, und zehn oder 20 Jahre hier ist, der bleibt auch bei uns. Aber wer aus Hamburg kommt, der wird sagen: Zwei Jahre bei Trigema, das reicht und dann bin ich wieder weg.“ Viel wichtiger sei ihm die Konstanz. „Deshalb haben wir auch Leute bei uns, die 30, 40 oder sogar 50 Jahre Jubiläum bei uns feiern.“ Stolz ist der Trigema-Boss auch, zu betonen, dass er mitunter „bis zu drei Generationen gleichzeitig“ im Unternehmen beschäftigt. „Davon lebt Trigema.“