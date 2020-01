Dumm gelaufen: Einbrecher-Duo wird bei Tat in Gelsenkirchen gefilmt - Polizei veröffentlicht Fotos

Ein Einbrecher-Duo in Gelsenkirchen wird von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Polizei wendet sich mit den Aufnahmen an die Bevölkerung: Wer kennt die Kriminellen?

Ein kriminelles Duo ist in eine Wohnung in Gelsenkirchen eingedrungen. Das berichtet 24VEST.de*. Was die Männer nicht bemerkten: Eine Überwachungskamera im Flur des Wohnhauses filmte die Männer bei ihrem illegalen Treiben.

Die Polizei Gelsenkirchen veröffentlichte jetzt zwei der Bilder. Das erste zeigt einen der mutmaßlichen Täter, wie er offensichtlich ganz entspannt vor der Wohnungstür auf seinen Komplizen wartet. Das zweite Bild zeigt auch den anderen Einbrecher - während der erste Täter gerade dabei ist, die Tür zu knacken.

Wer Hinweise zu den abgebildeten Männern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209/365-8112 (Kriminalkommissariat 21) bzw. -8240 (Kriminalwache) zu melden.

*24VEST.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktiosnetzwerks.