Erste Wetter-Experten versprechen Schnee – Doch DWD-Vorhersage lässt aufhorchen

Von: Carolin Gehrmann

Ende November könnte es klappen mit einem richtigen Wintereinbruch in Deutschland. Die weiße Pracht soll dann nicht nur im Bergland liegenbleiben, sondern in vielen Regionen.

München – Richtiges Winterwetter mit Frost und Schnee bis in die tiefen Lagen zum Winterbeginn – dieses Szenario erscheint derzeit gar nicht so unwahrscheinlich. Denn gegen Ende der nächsten Woche ändert der Polarwirbel seinen Kurs, weshalb eisig kalte Luft aus dem hohen Norden bis nach Deutschland strömen könnte. Die Folge: Winterliche Verhältnisse und Schnee, nicht nur in den Bergen.

Wintereinbruch in Deutschland: Ab Ende November stehen die Zeichen auf Schnee

So besagt es zumindest eine Langzeitmodellierung der Experten von der Online-Plattform wetter.com. Bevor es frostig wird, kommt ab Sonntag, den 19. November, aber erst noch einmal eine Westwindlage auf Deutschland zu, die eher milde Luft zu uns bringt. Doch eine Woche später ändert sich den Modellierungen zufolge das Blatt und der Kurs steht auf Schnee. Denn sowohl nach dem amerikanischen als auch nach dem europäischen Modell wird das Tiefdruckgebiet vor den Britischen Inseln dann von einem Hoch abgelöst.

Nach einigen Wettermodellen könnte es schon bald richtig winterlich in Deutschland werden. © Shotshop/IMAGO

Durch Luftströme aus dem Osten kann der Wintereinbruch 2023 schon bald kommen

Dadurch können sich die Tiefdruckgebiete im Nordosten dann regelrecht nach Süden „graben“, erklären die Meteorologen von wetter.com. Die Luftströme drehen auf östliche Richtung und bringen jede Menge Kaltluft mit sich. Denn die lauert bereits in Skandinavien, wo bereits jetzt echte Winterverhältnisse mit Schnee und Temperaturen von minus 10 bis minus 15 Grad herrschen.

Dadurch wird sich das teilweise noch frühlingshaft-milde Wetter auch bei uns rasch ändern, prophezeien die wetter.com-Experten. Die Schneefallgrenze sinkt deutlich und es könnte auch im Flachland ab der übernächsten Woche schon winterlich-weiß werden. Und das pünktlich zum meteorologischen Winterbeginn am 1. Dezember.

Winterbeginn ist aus meteorologischer Sicht am 1. Dezember – Schnee ist möglich

Im Laufe der nächsten Woche könnte es bereits im Alpenraum und auf dem Balkan zu Schneefall kommen. Da sich die Luftströmungen auf Nordost drehen und über dem Mittelmeerraum ein Tiefdruckgebiet liegt, das die kalte Luft aus Nordosten ansaugt. In den Alpen herrscht dann regelrecht Kaltluft-Alarm und ein Wintereinbruch wird wahrscheinlich.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) stehen die Zeichen allerdings in der nächsten Zeit noch nicht auf Schnee in weiten Teilen Deutschlands. In der Langzeitprognose ist bisher lediglich von Schnee im höheren Bergland die Rede. Ähnlich sieht das auch Wetterexperte Dominik Jung vom Online-Portal wetter.net. Nach seinen Messungen haben wir es in den nächsten zwei Wochen weniger mit weißer Pracht, sondern mit Dauerregen zu tun.

In anderen Wetter-Prognosen spielt ein Wintereinbruch mit Schnee keine Rolle – dafür Regen

Bis Mittwochmorgen sollen im Schwarzwald 80 bis 110 Liter pro Quadratmeter herunterkommen. Im Norden und im Osten Deutschlands kommen bis zur Wochenmitte immerhin auch noch 30 bis 40 Liter herunter. Wie es danach aussieht, darauf will sich Experte Jung noch nicht festlegen. Die Aussichten auf Schnee sind in seinen Augen aber eher ein „Winter-Märchen“, da solche Langzeitprognosen nicht besonders aussagekräftig seien.

Ob der Wintereinbruch schon gewissermaßen in den Startlöchern steht oder nicht – als Autofahrer sollte man darauf vorbereitet sein und seinen Pkw entsprechend rüsten.