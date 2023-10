Wolfgang Grupp: „Habe einem Mitarbeiter 65.000 Euro fürs Nichtstun bezahlt“

Von: Sina Alonso Garcia

Teilen

In einem Vortrag spricht Trigema-Chef Wolfgang Grupp offen über einen Konflikt, den er vor ein paar Jahren mit einem Mitarbeiter hatte. Der Fall landete sogar vor Gericht – es ging um hohe Geldsummen.

Burladingen - Trigema-Chef Wolfgang Grupp gilt als Mann der klaren Worte. Wenn es sein muss, wird er auch mal unbequem. Wie der Unternehmer in einem Vortrag bei der Volksbank Pirna (Sachsen) berichtet, habe er vor vier Jahren einen heftigen Streit mit einem ehemaligen Mitarbeiter gehabt. Der Fall landete sogar vor Gericht.

„Der Einkaufsleiter damals war schon 19 Jahre bei uns, zuerst als Lehrling“, sagt Grupp über seinen Ex-Mitarbeiter. „Er hat dann Drogen genommen – hat man behauptet – und es gab im Großraumbüro immer wieder Auseinandersetzungen mit mir.“ Wenn es bei Trigema ein Problem gebe, werde es „knallhart auf den Tisch gelegt“, so Grupp. „Und es wird laut und deutlich diskutiert, sodass jeder es mitkriegt.“ Ein Vor- oder Nebenzimmer gebe es in seiner Firma nicht, die Wände hat er alle einreißen lassen. „Wenn der mir im Büro über den Weg läuft und etwas nicht gemacht hat, kriegt der halt meine Meinung. Und irgendwann ist es eskaliert.“

Trigema-Boss Grupp teilt gegen Ex-Mitarbeiter aus: „Hat vielleicht ein paar Drogen zu viel genommen“

Nachdem die Streite sich gehäuft hätten, hätte der Trigema-Angestellte sich schließlich entschieden, das Unternehmen zu verlassen. „Er hat kapiert, dass er so nicht weitermachen kann und hat per E-Mail an seine Mitarbeiter geschrieben, dass er bis Ende Juli die Firma verlässt.“ Grupp sei einverstanden gewesen. „Ich habe mir gedacht: Dann ist das Problem gelöst. Seine Freundin ist auch davon gelaufen, weil er vielleicht ein paar Drogen zu viel genommen hat.“

Wie Grupp erklärt, habe er seinem Mitarbeiter noch im August und September Zeit gegeben, seine Angelegenheiten zu regeln und ihm da noch sein Gehalt ausgezahlt. „Dann ist der zu einem Anwalt gegangen – was alles nicht abgesprochen war.“ Er habe den Mann dann kündigen müssen, was frühestens auf April des kommenden Jahres möglich war, da dieser bereits 19 Jahre bei Trigema beschäftigt gewesen sei. Der Anwalt habe verlangt, den Mann freizustellen.

„Ein Versager kriegt vom Staat Gehälter“: Erbitterter Rechtsstreit bei Trigema

„Jetzt müssen Sie sich vorstellen: Ein Mann – ein Versager – kriegt von unserem angeblichen Rechtsstaat Gehälter und ist krankgemeldet“, wettert Grupp. Dem Anwalt habe er deshalb ordentlich die Meinung gegeigt: „Ich habe gesagt: Ich glaube, Ihnen geht's nicht gut! Der muss malochen!“ Für den Trigema-Chef stand fest: „Der muss jeden Tag Spießruten durchs Büro laufen. Wenn Sie sagen, ich kann den frühestens auf April kündigen, gibt es da keine andere Option.“

Auch vier Jahre nach einem Rechtsstreit mit einem Ex-Angestellten kochen bei Trigema-Patriarch Wolfgang Grupp (81) noch die Emotionen hoch. © dpa/Felix Kästle/Christoph Schmidt (Fotomontage BW24)

Trotz Grupps Drohung habe sich der Mitarbeiter krankgemeldet. „Dann kam ein Arbeitsgericht und hat gesagt, ich muss dem 65.000 Euro bezahlen – fürs Nichtstun! Für Versagen!“ Die Entscheidung wollte Grupp nicht so hinnehmen und legte Einspruch ein. Kurz vor dem entsprechenden Gerichtstermin habe ihm jedoch eine Knie-Operation zu schaffen gemacht. Für einen Rechtsstreit fühlte er sich zu dem Zeitpunkt offenbar nicht fit genug. „Und dann habe ich zuhause zu meiner Familie gesagt: Ich ertrage das nicht. Ich kann da jetzt nicht hin und muss das Urteil akzeptieren.“ Den Betrag habe er bezahlt und seinen Einspruch zurückgezogen.

Ex-Angestellter fordert Zeugnis – Grupp weigert sich

Vermutlich hätte der Trigema-Boss gerne zeitnah mit der Angelegenheit abgeschlossen. Kurz darauf ereilte ihn jedoch erneut eine Bitte des Mitarbeiters, die ihn erzürnte. So hätte dieser sich in der Zwischenzeit ein Zeugnis geschrieben, dass Grupp unterschreiben sollte. „Da habe ich gesagt: Sag mal, ich bin doch nicht besoffen!“, wettert Grupp. „Ich kann doch nicht eine Lüge nach der anderen unterschreiben!“ Für ihn stand fest: „Den Betrag bezahle ich. Aber das Zeugnis wird nicht unterschrieben!“ Genauso deutlich habe er es dann auch dem Anwalt des Mitarbeiters am Telefon kommuniziert.

Wie Grupp berichtet, habe er dem Anwalt am Hörer gehörig die Meinung gegeigt. „Ich habe ihm gesagt: Sie haben Glück, dass ich den Einspruch zurückgezogen habe und nicht gegen das Arbeitsgericht vorgegangen bin.“ In Hinblick auf das geforderte Zeugnis mache er jedoch keine Kompromisse. „Ich habe gesagt: Solange ich lebe, unterschreibe ich dieses Zeugnis nicht. Das ist gelogen von A bis Z.“ Falls es hart auf hart komme, sei er bereit, das Zeugnis vor dem Arbeitsgericht zu verhandeln und drohte dem Anwalt mit der Presse. „Und dann werde ich klar und deutlich sagen, was für einen Rechtsstaat wir haben.“ Offensichtlich zeigte sein Mahnen Wirkung: „Ich habe danach nie wieder etwas von dem Anwalt gehört. Der war froh, dass er kein Zeugnis mehr wollte.“

Wolfgang Grupps markige Sprüche kommen nicht bei allen gut an

In seinem Vortrag bemängelt Grupp: „Sie dürfen in unserem Rechtsstaat in Zeugnissen ja nicht die Wahrheit sagen! Sie müssen ja lügen!“ Sein persönliches Resümee aus der Geschichte: „Wenn man Tatsachen ausspricht, wissen die Leute: Hier sind Grenzen gesetzt.“ Wie der 81-Jährige glaubt, ist „die Welt verrückt geworden“ und „der Anständige nicht selten der Dumme“.

81 Jahre Wolfgang Grupp: 20 Fotos, die den Unternehmer im Wandel der Zeit zeigen Fotostrecke ansehen

Während der Trigema-Chef selbst seine konservativen Ansichten mit Nachdruck und Überzeugung vertritt, kommen seine markigen Sprüche nicht überall gut an. Erst zuletzt irritierte der Trigema-Chef viele Menschen mit seiner ablehnenden Haltung zum Thema Homeoffice und auch sein Frauenbild scheint aus der Zeit gefallen. Problematisch erscheint vielen auch seine Aussage, dass Menschen mit großen Problemen „Versager“ seien. Zwar meint er damit kein privates, sondern berufliches Versagen. Das Nicht-Zulassen-Wollen von Scheitern um jeden Preis wirkt allerdings aus heutiger Sicht doch recht angestaubt.