4 / 15

Der Henkersteg in Nürnberg. Vom 15. bis zum 19. Jahrhundert wohnten dort am Rande der Stadt der Henker und sein Gehilfe, wie es auf dem Nürnberger Stadtportal heißt. In der ehemaligen Dienstwohnung, dem „Henkerhaus“, ist eine Ausstellung zur Nürnberger Rechtsgeschichte zu sehen. © IMAGO / Westend61