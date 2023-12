Bahnhof in NRW ist einer der schlechtesten in Europa

Von: Maximilian Gang

Ein Bahnhof in Nordrhein-Westfalen gehört laut einem Ranking zu den schlechtesten in Europa. (Symbolbild) © Jochen Tack/Imago

In einem Ranking hat eine Verbraucherschutzorganisation die größten Bahnhöfe Europas verglichen. Ein NRW-Bahnhof landete dabei weit hinten.

Essen – Was für die Autofahrer der Stau ist, ist für Bahnreisende das Warten auf den nächsten Zug. Diese Zeit verbringen viele Menschen in einem der rund 2.300 Bahnhofsgebäuden in Deutschland. Dort entscheidet sich häufig auch, wie erträglich die Wartezeit für die Menschen ist. Wird man als Fahrgast gut über Verspätungen oder Gleiswechsel informiert? Gibt es genügend Shops, um sich noch schnell ein Getränk zu kaufen, bevor es auf die Reise geht?

Anhand dieser und weiterer Kriterien wurden 50 Bahnhöfe in Europa miteinander verglichen und nach Qualität aufgelistet. Ein Bahnhof in NRW fiel dabei durch. wa.de zeigt, welcher Bahnhof in NRW weit unten im Ranking gelandet ist – und warum.