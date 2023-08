Einlass-Stopp bei Wacken: Veranstalter entschuldigen sich bei Fans

Schlammmassen

Vor dem Heavy-Metal-Festival in Wacken gab es Chaos und lange Schlangen vor dem Gelände. Am Mittwoch ging es los - mit deutlich weniger Besuchern. Mehr dazu lesen Sie hier:

Wacken - Für viele der ursprünglich 85.000 erwarteten Festivalbesucher blieb der Zugang versperrt. Nach Schätzung der Polizei hielten sich rund 50.000 Fans auf dem Gelände in Schleswig-Holstein auf. Weil die vielen Regenfälle das Gelände an vielen Stellen in Schlamm verwandelt haben, verkündeten die Veranstalter einen kompletten Einlass-Stopp. Später entschuldigten sie sich in einer Videobotschaft bei Instagram bei enttäuschten Fans. „Einige sind auf den Flächen, einige mussten leider zu Hause bleiben oder umdrehen“, sagte Festival-Mitbegründer Thomas Jensen. „Es tut uns unendlich leid.“

Was zwei Besucherinnen aus Osthessen vom Festivalgelände berichten, verrät fuldaerzeitung.de.

Auch für die Bands ist die Schlammschlacht in Wacken ein Problem, da rund um das 2000 Seelendorf keine Parkmöglichkeiten frei sind. Sascha Paeth, bekannt als Mitglied von Tobias Sammets Avantasia, spielt am Samstag mit seiner Band Masters of Ceremony in einem Gasthof im Ort. „Es wird schwierig, da hinzukommen.“ Der 52-Jährige kann die Entscheidung für den Anreisestopp nachvollziehen. „Die Veranstalter versuchen alles, aber viele Leute sind sauer. Es hat schon oft geregnet, aber so was wie diesmal ist nicht vorauszusehen.“