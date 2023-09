Einschnitt bei Wetter-Nachrichten: WDR 4 stellt Programm um

Von: Marvin K. Hoffmann

Teilen

Der Radiosender WDR 4 ändert sein Programm und will noch lokaler werden. Hörer müssen sich auf Änderungen beim Wetter einstellen.

Hamm – WDR 4 will nach eigenen Angaben ein Radiosender für aktive Menschen ab 50 in NRW sein. Um nun noch mehr Hörer an sich zu binden, hat der Sender sein Programm angepasst. „Mehr Leben aus Nordrhein-Westfalen und seinen vielen Regionen – das ist der zentrale Bestandteil des neuen WDR 4-Programms ab September“, erklärt der WDR.

WDR 4 ändert den Wetterbericht

Wie wa.de berichtet, kommt der Wetterbericht nun nicht mehr vor den Nachrichten. „Das Wetter als Inhalt im Radio stößt nach wie vor auf sehr viel Interesse. Aus unserer Medienforschung wissen wir, dass für zwei Drittel der Altersgruppe der WDR 4-Hörer und Hörerinnen der Wetterbericht wichtig oder sehr wichtig ist im Programm – das sind deutlich mehr als beispielsweise beim Verkehrslagebericht“, erklärt eine WDR-Sprecherin auf wa.de-Nachfrage.