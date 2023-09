Einzelzelle, Multizelle, Superzelle: Wie gefährlich kann Gewitter werden?

Von: Michaela Ebert

Gewitter machen vielen Menschen Angst – besonders dann, wenn sich das Unwetter zu einer riesigen Superzelle zusammenbraut. Lesen Sie hier, welches Ausmaß Gewitter erreichen kann:

Wenn sich ein Unwetter zusammenbraut, bekommen viele Menschen das Fürchten – gerade dann, wenn die Wolken besonders groß und dunkel am Himmel hängen. Bei besonders eindrucksvollen Gewittern spricht man dann von einer Superzelle. Aber ist diese wirklich gefährlicher, als eine Einzelzelle?

echo24.de erklärt: „Höchstes Unwetterpotenzial“: Was die Superzelle laut Experten so gefährlich macht.

Dabei scheint die Angst und Faszination für Gewitter uns schon seit jeher zu begleiten: Vor Urzeiten glaubten die Menschen, dass Götter aus Zorn Blitze auf die Erde herabschleudern würden. Dabei gibt es heute eine weitaus natürlichere Erklärung für die Naturgewalt. (meb)