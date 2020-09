Elon Musk besucht Deutschland: Der Tesla-CEO mischt sogar beim Corona-Impfstoff mit

Elon Musk will bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs helfen. (Symbolbild)

Zusammenarbeit mit CureVac

von Arne Roller

Das deutsche Unternehmen CureVac arbeitet an der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs. Tesla-Chef Elon Musk will das Unternehmen dabei unterstützen und besucht unter anderem die Firmenzentrale in Tübingen.