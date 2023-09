Kind (6) tot aufgefunden: Polizei nennt Details - Mutmaßliche Tatwaffe gefunden?

Von: Jennifer Lanzinger

Ein seit Donnerstag vermisstes Kind wurde bei Neubrandenburg in der Ortschaft Pragsdorf tot aufgefunden. Nun gibt es neue Details, ein Sprecher äußerte sich.

Update von 20.35 Uhr: Am Freitagabend fand eine stille Andacht für den in Pragsdorf getöteten, sechs Jahre alten Jungen statt, wie aus einer dpa-Meldung hervorgeht. Laut Pastor Heye Osterwald seien circa 200 Menschen erschienen, um den Eltern des Jungen ihr Beileid auszusprechen. „Die Menschen haben gezeigt, dass sie die Eltern mit ihrer Trauer nicht allein lassen“, so Ralf Opitz, der Bürgermeister von Pragsdorf.

Kind (6) tot in Pragsdorf aufgefunden: Polizei findet potenzielle Tatwaffe

Update von 18.12 Uhr: Berichten der Ostsee-Zeitung zufolge wurde bei der Suche rund um den Tatort ein Messer entdeckt. Bei diesem könnte es sich um die Tatwaffe handeln. Gesichert sei dies jedoch nicht, betont Staatsanwalt Tim Wischmann. „Der Gegenstand wird jetzt kriminaltechnisch untersucht“, so Wischmann weiter.

Die Gegend um den Fundort der Leiche des Sechsjährigen wird großräumig abgesucht. Auch Taucher kamen zum Einsatz, um den nahegelegenen See nach Spuren abzusuchen, so die dpa. Die Polizei befragt zudem Anwohner. „Die Anteilnahme und die Aussagebereitschaft sind sehr hoch – das muss nun erst mal aufgeschrieben und verglichen werden“, erklärte eine Polizeisprecherin.

Inzwischen hat die weiträumige Suche rund um den Fundort der Leiche des sechsjährigen Jungen Früchte getragen. Eine potenzielle Tatwaffe wurde sichergestellt. © Bernd Wüstneck/dpa

Die Anteilnahme war auch in den sozialen Medien zu spüren. „Mit Trauer und Bestürzung haben wir heute früh vom schrecklichen Gewaltverbrechen und dem Tod von J. erfahren. Die Gedanken sind derzeit natürlich vor allem bei der Familie und den Angehörigen“, postete die Gemeinde auf Facebook.

Psychologen sollen Mitschüler des verstorbenen Jungen in ihrer Trauer begleiten

Update von 16.44 Uhr: Um die Mitschüler des verstorbenen Jungen, aber auch die Lehrkräfte und Eltern im Nachgang der schrecklichen Tat bestmöglich zu betreuen, hat das Schweriner Bildungsministerium Psychologen bereitgestellt. Zudem sein in der Schule ein Trauerort eingerichtet worden, teilte das Bildungsministerium der dpa mit.

Es ist „unsere Aufgabe und Pflicht, nun die Familien und Freunde, Mitschülerinnen und Mitschüler sowie Lehrkräfte dabei zu unterstützen, mit der unfassbaren Situation umzugehen“, sagt Simone Oldenburg (Linke), die Bildungsministerin von Mecklenburg-Vorpommern. Die Ministerin drückte zudem ihr „tief empfundenes Mitgefühl“ aus.

Noch gibt es in dem Fall viele offene Fragen. So wurde bisher weder die Tatwaffe noch ein Verdächtiger gefunden. Auch ob der Fundort der Tatort ist, ist Staatsanwalt Tim Wischmann zufolge noch nicht gesichert. Anwohner hatten am Tag der Tat jedoch laute Stimmen am Bolzplatz gehört, die auf einen Streit hindeuten könnten, berichtet die dpa.

Todesursache des getöteten Sechsjährigen durch Obduktion ermittelt

Update von 14.12 Uhr: Die Todesursache ist geklärt. Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Neubrandenburg mitteilten, wurde der Sechsjährige erstochen. Das habe die Obduktion ergeben. Die genaue Tatwaffe sei aber weiterhin unklar. Einsatzkräfte suchen mit Hochdruck nach dieser. Die Leiche des Jungen wurde am Donnerstagabend (14. September) mit schweren Verletzungen am Oberkörper entdeckt.

Toter Junge bei Neubrandenburg gefunden: Eine Durchsuchung am Donnerstag blieb erfolglos

Update von 12.45 Uhr: Die Polizei sucht aktuell nach der Tatwaffe, mit der ein sechsjähriger Junge in Pragsdorf bei Neubrandenburg getötet wurde. „Es sind zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort, die mit Hunden nach dem Tatmittel suchen“, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Das müsse nicht zwangsläufig ein Messer sein. Ein Täter oder eine Täterin sei noch nicht gefasst, erklärte die Sprecherin weiter. Die Ermittlungen und Befragungen in dem Ort liefen auf Hochtouren.

Wie die Polizei am Mittag in einem Statement erklärt, ist zudem in den Mittagsstunden die Obduktion des Kindes durch das Institut für Rechtsmedizin abgeschlossen worden. Demnach ist der Junge in Folge von scharfer Gewalt ums Leben gekommen.

„Die Anteilnahme und die Aussagebereitschaft sind sehr hoch – das muss nun erstmal verschriftlicht werden“, sagte die Polizeisprecherin dazu. „Gestern ist da schon viel gelaufen, heute geht das auf Hochtouren weiter.“ In diesem Zusammenhang erfolgte am gestrigen Abend (14. September) auch eine Durchsuchungsmaßnahme, die jedoch ohne Erfolg blieb. Hinweise zum Motiv oder zum Tathergang seien bislang unklar. Von Streitigkeiten bereits im Vorfeld war der Sprecherin nichts bekannt. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte dazu, dass noch nicht klar sei, ob man in kurzer Zeit einen Verdächtigen finden könne.

Bürgermeister von Pragsdorf half bei der Suche nach dem vermissten Jungen

Update von 11.26 Uhr: Nach dem gewaltsamen Tod des sechsjährigen Jungen in Pragsdorf bei Neubrandenburg hat sich der Bürgermeister erschüttert gezeigt. Er selbst habe am Abend bei der Suche nach dem vermissten Kind geholfen. „Ich hatte mich auch an der Suche beteiligt – bis die Kameraden den schrecklichen Fund gemacht haben“, erklärte der 54-Jährige. Der Junge war ihm zufolge gerade eingeschult worden und ging in die erste Klasse.

Auch die Gemeinde Pragsdorf äußerte sich auf Facebook zu dem schrecklichen Vorfall. „Mit Trauer und Bestürzung haben wir heute früh vom schrecklichen Gewaltverbrechen und dem Tod von J. erfahren. Die Gedanken sind derzeit natürlich vor allem bei der Familie und den Angehörigen“, hieß es auf der Facebook-Seite. Es wurde auch auf eine Spendenaktion für die Familie des toten Kindes hingewiesen und darum geben, brauchbare Hinweise an die Polizei weiterzugeben.

Toter Junge bei Neubrandenburg gefunden: Verletzungen deuten nicht auf ein Sexualdelikt hin

Update von 10.59 Uhr: Im Fall des toten Jungen in Neubrandenburg geht die Polizei derzeit von einem Tötungsdelikt aus. Womöglich wurde der 6-Jährige erstochen. „Die Verletzungen im Oberkörperbereich sind massiv und augenscheinlich mittels eines spitzen Gegenstandes beigefügt worden“, erklärte Polizeisprecherin Anja Schulz gegenüber Bild. Die Verletzungen ließen „nicht darauf schließen, dass es sich um ein Sexualdelikt handelt“, so Schulz weiter.

Obduktion des toten Jungen aus Pragsdorf bei Neubrandenburg hat bereits begonnen

Update von 10.05 Uhr: Die Polizei in Neubrandenburg ermittelt wegen des Totschlags an einem 6 Jahre alten Jungen und geht dabei mehreren Ermittlungsansätzen nach. Es bestehe der Verdacht des Totschlags, Details könne man aber noch nicht nennen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Der Junge war am Donnerstagabend in der Nähe eines Bolzplatzes in der Ortschaft Pragsdorf von Feuerwehrleuten mit „massiven Verletzungen am Oberkörper“ in einem Gebüsch liegend gefunden worden, wie die Polizei mitteilte.

Es könne sich bei den Verletzungen um Stichwunden handeln, sagte der Sprecher weiter. Genaueres werde die Obduktion des Leichnams zeigen, die am Vormittag bereits begonnen habe. Ein Ergebnis zur Todesursache wird frühestens für den Freitagnachmittag erwartet. Ebenfalls unklar sei, ob es sich bei dem Fundort zugleich um den Tatort handelt. Das erklärte demnach ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Fundort liegt im Dorf unweit eines Sees, an dem sich auch ein Bolzplatz befindet, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft weiter.

Die Polizei habe am Fundort viele Spuren gesichert. Das Gelände sei abgesperrt. Im Ort, der an der Bundesstraße 104 östlich von Neubrandenburg liegt, liefen bereits intensive Befragungen. Es sei aber noch nicht klar, ob man in kurzer Zeit einen Verdächtigen finden könne, sagte der Staatsanwalt.

„Massive Verletzungen“: Vermisstes Kind (6) tot in Pragsdorf aufgefunden – Tötungsverbrechen wahrscheinlich

Update von 8.55 Uhr: Wie die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg und das Polizeipräsidiums Neubrandenburg in einem gemeinsamen Statement weiter berichten, wurde der Junge zuvor von seinen Eltern als vermisst gemeldet, weil er nicht vom Spielen wie vereinbart nach Hause kam. Es folgte eine groß angelegte Suche von Polizei, Feuerwehr und Anwohnern mit Unterstützung von Hunden und einem Hubschrauber. Einsatzkräfte der Feuerwehr stießen schließlich auf das Kind.

Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen und einer Einlieferung in ein Krankenhaus habe nur noch der Tod des Jungen festgestellt werden können, erklärten die Ermittler. Die Leiche werde obduziert. Eine Mordkommission nahm Ermittlungen auf. Am abgesperrten Tatort wurden Spuren gesichert, auch erste Befragungen fanden statt.

Update von 8.30 Uhr: Wie die Nachrichtenagentur AFP schreibt, wurde das tot aufgefundene Kind offenbar Opfer eines Tötungsdeliktes. Der Junge sei bei einer Suchaktion am Donnerstagabend in der Ortschaft Pragsdorf bei Neubrandenburg mit massiven Verletzungen am Oberkörper in einem Gebüsch gefunden worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Aufgrund der Verletzungen werde von einem Tötungsverbrechen ausgegangen.

Bei Neubrandenburg: Vermisstes Kind (6) tot ins Pragsdorf aufgefunden

Ursprungsmeldung vom 15. September: Pragsdorf - In Pragsdorf bei Neubrandenburg ist ein Kind tot aufgefunden worden. Es handelt sich um einen sechsjährigen Jungen, der seit Donnerstagnachmittag vermisst wurde, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Die Eltern hätten das Kind vermisst gemeldet, es habe eine größere Suche gegeben. Es sei noch unklar, ob es sich um einen Unfall oder ein Tötungsdelikt handelt. Weitere Details könnten mit Rücksicht auf die Ermittlungen noch nicht mitgeteilt werden.

