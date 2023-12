Eltern zoffen sich in WhatsApp-Gruppe: Diskussion über Weihnachtsfeier für Zweitklässler eskaliert

Von: Christoph Gschoßmann

Drucken Teilen

Wenn Eltern an Schulen in WhatsApp-Gruppen zusammenkommen, ist das Chaos mitunter vorprogrammiert. Ein X-User dokumentiert einen besonders wilden Streit.

München – Die Weihnachtszeit ist besinnlich und friedfertig – zumindest in der Theorie. Ein Vater und User von X (ehemals Twitter) teilte Beiträge aus einer WhatsApp-Gruppe für Eltern einer Schulklasse. Hier lief die Diskussion, bei der das Thema eine Weihnachtsfeier für die Kleinen war, völlig aus dem Ruder. In dem sozialen Netzwerk führten die Einblicke in die Gruppe zu tausenden Likes, der Post ging viral. „Ich habe alles gefühlt und sehr gelacht“, gibt beispielsweise eine Nutzerin zu.

„Holy Hell“, beginnt der X-User seinen Tweet: „Die Eltern WhatsApp-Gruppe ist explodiert. Es geht darum, dass die Klassen-Weihnachtsfeier (2. Klasse) nicht wie geplant in der Aula stattfinden kann, weil diese wegen Bauarbeiten nicht zur Verfügung steht. Es wurde also um Vorschläge gebeten.“ So beschreibt er die Ausgangslage des Gruppenchats. Mit veränderten Namen erzählt er dann den weiteren Verlauf nach.

Eltern zoffen sich in WhatsApp-Gruppe: Diskussion über Weihnachtsfeier für Zweitklässler eskaliert

Sandra: „Liebe Eltern, die Aula wird umgebaut, daher kann die Weihnachtsfeier also dort nicht stattfinden, jemand eine Idee wie wir trotzdem mit den Kindern feiern können? LG Sandra.“

„Liebe Eltern, die Aula wird umgebaut, daher kann die Weihnachtsfeier also dort nicht stattfinden, jemand eine Idee wie wir trotzdem mit den Kindern feiern können? LG Sandra.“ Moni: „Ach die arme Kinder, die wollten doch was vorführen.“

„Ach die arme Kinder, die wollten doch was vorführen.“ Sieglinde: „Können sie ja, aber halt nun nicht mehr wie geplant in der Aula, danke Schule. Es wird aber auch überall gebaut, bei uns in der Straße.“ Es folgt ein Hatepost über Baumaßnahmen im Dorf.

„Können sie ja, aber halt nun nicht mehr wie geplant in der Aula, danke Schule. Es wird aber auch überall gebaut, bei uns in der Straße.“ Es folgt ein Hatepost über Baumaßnahmen im Dorf. Gerd: „Ja, das ist wirklich schade, aber ICH persönlich werde mich darum kümmern, dass die Kinder trotzdem feiern können!!! Melde mich gleich nochmal.“

„Ja, das ist wirklich schade, aber ICH persönlich werde mich darum kümmern, dass die Kinder trotzdem feiern können!!! Melde mich gleich nochmal.“ Gisela (Gerds Frau): „Ja, Unverschämtheit ist das von der Schule!! Da müsste man sich beschweren!! GANZ OBEN AM BESTEN!“

„Ja, Unverschämtheit ist das von der Schule!! Da müsste man sich beschweren!! GANZ OBEN AM BESTEN!“ Franziska: „Beschwerde bringt sowie nichts, die haben ja schon angefangen und räumen nicht alles wieder raus.“

„Beschwerde bringt sowie nichts, die haben ja schon angefangen und räumen nicht alles wieder raus.“ Gisela: „Ja klar, aufgeben beim kleinsten Gegenwind, tolle Einstellung Franzi.“

„Ja klar, aufgeben beim kleinsten Gegenwind, tolle Einstellung Franzi.“ Franziska: „Liebe Gisela, spar dir deinen Kommentar, danke.“

„Liebe Gisela, spar dir deinen Kommentar, danke.“ Gerd: „Habe gerade telefoniert, wir können die Kneipe oben im Dorf haben! ICH bezahl das auch!! Dann können die Kinder Spaß haben und wir Eltern einen dabei trinken.“

„Habe gerade telefoniert, wir können die Kneipe oben im Dorf haben! ICH bezahl das auch!! Dann können die Kinder Spaß haben und wir Eltern einen dabei trinken.“ Sandra: „Eine Kneipe ist kein Ort, an dem eine Klassen-Weihnachtsfeier stattfinden sollte.“

„Eine Kneipe ist kein Ort, an dem eine Klassen-Weihnachtsfeier stattfinden sollte.“ Gerd: „Doch, da ist doch nichts dabei!! Ich hab mich da jetzt drum gekümmert und bezahl das ja auch, hab auch schon das mit den Getränken geklärt, 3 Fässer bekommen wir!!“

„Doch, da ist doch nichts dabei!! Ich hab mich da jetzt drum gekümmert und bezahl das ja auch, hab auch schon das mit den Getränken geklärt, 3 Fässer bekommen wir!!“ Sandra: „Es ist eine Schulveranstaltung und Alkohol gehört da nicht dazu. Ich danke dir, Gerd, für deine Mühen, aber wir feiern nicht in einer Kneipe.“

„Es ist eine Schulveranstaltung und Alkohol gehört da nicht dazu. Ich danke dir, Gerd, für deine Mühen, aber wir feiern nicht in einer Kneipe.“ Gisela: „Wow, Spießbürgertum in seiner besten Form. Wir haben uns das letzte Mal gekümmert!“

„Wow, Spießbürgertum in seiner besten Form. Wir haben uns das letzte Mal gekümmert!“ Franziska: „Hoffentlich.“

„Hoffentlich.“ Es folgt ein mehr oder weniger sachlicher Dialog zwischen Gisela, Gerd und Franziska, der schließlich von Marianne unterbrochen wird.

Marianne: „Tragt doch bitte eure persönlichen Probleme woanders aus. Wie wäre es denn mit folgender Idee: Die Weihnachtsfeier wird in der Klasse stattfinden, die Kinder führen ihr Stück auf und danach gibt‘s Kuchen und Tee. Außerdem basteln wir Weihnachtsschmuck. Okay?“

„Tragt doch bitte eure persönlichen Probleme woanders aus. Wie wäre es denn mit folgender Idee: Die Weihnachtsfeier wird in der Klasse stattfinden, die Kinder führen ihr Stück auf und danach gibt‘s Kuchen und Tee. Außerdem basteln wir Weihnachtsschmuck. Okay?“ Nahezu alle Eltern aus der Gruppe stimmen Marianne zu – sie haben natürlich fleißig den Streit verfolgt.

Sandra: „Okay, machen wir so. Ich schreibe der Lehrerin unseren Vorschlag, danke an diejenigen, die sich sachlich eingebracht haben.“

„Okay, machen wir so. Ich schreibe der Lehrerin unseren Vorschlag, danke an diejenigen, die sich sachlich eingebracht haben.“ Gisela: „Was soll das denn jetzt heißen??“

„Was soll das denn jetzt heißen??“ Gerd: „War ja klar, typisch Zwei-Klassen-Gesellschaft!!“

„War ja klar, typisch Zwei-Klassen-Gesellschaft!!“ Gisela hat die Gruppe verlassen

Gerd hat die Gruppe verlassen

Jens: „Wir kommen nicht, habe mit Gerd geschrieben, feiere mit denen.“

„Wir kommen nicht, habe mit Gerd geschrieben, feiere mit denen.“ Jens hat die Gruppe verlassen

Sandra: „Puhhh... manchmal frage ich mich, wer hier die Kinder sind und wer die Eltern.“

„Puhhh... manchmal frage ich mich, wer hier die Kinder sind und wer die Eltern.“ Franziska: „Ganz ehrlich, wer saufen will, kann das tun, aber nicht auf einer schulischen Veranstaltung.“

Der skurrile Chat wird von vielen Nutzern geteilt und lebhaft diskutiert. „Das hört sich aber nach einer hübschen Grundlage für ein Tatort-Drehbuch an“, schreibt ein User, und ein anderer hat Mitleid mit dem Verfasser des Ursprungsbeitrags: „Für Außenstehende sehr witzig, aber ihr müsst mit den Personen ja noch mindestens 2,5 Jahre auskommen.“

Ein X-User dokumentierte eine Diskussion aus einer Whatsapp-Elterngruppe. © X/@MaximalesD

Noch ein schwieriges Thema für Eltern: Abgekaute Fingernägel bei Kindern. Warum die Kinder dies tun, verraten wir hier. WhatsApp bittet Android-Nutzer indes zur Kasse. Eine wichtige Funktion des Messengerdienstes ist bald nicht mehr unbegrenzt kostenlos verfügbar. (cgsc)