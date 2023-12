Gelsenkirchen, Dortmund, Düsseldorf, Köln: Welche Spiele der EM 2024 in NRW stattfinden

Von: Marcel Guboff

Drucken Teilen

20 Spiele der EM 2024 finden in NRW statt. Welche Teams in Gelsenkirchen, Dortmund, Düsseldorf und Köln auflaufen – und in welchem Fall Deutschland dabei ist.

Hamm - Viele haben die WM 2006 noch in Erinnerung, als das DFB-Team das deutsche Sommermärchen feierte und die Weltmeisterschaft im eigenen Land gewonnen hatte. Einige wenige dürften wohl von Ähnlichem träumen, wenn die Europameisterschaft 2024 in Deutschland stattfindet. Das Turnier steigt in der Zeit vom 14. Juni bis 14. Juli 2024.

In dieser Zeit steigen die Partien in insgesamt zehn deutschen Stadien und Arenen. Vier davon befinden sich in Nordrhein-Westfalen: Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Köln. Welche Spiele dort ausgetragen werden, fasst wa.de zusammen.

EM 2024: Die Spiele in Dortmund

Datum Spiel Gruppe/Runde 15. Juni 2024, 21 Uhr Italien - Albanien Gruppe B 18. Juni 2024, 18 Uhr Türkei - Playoff-Sieger C Gruppe F 22. Juni 2024, 18 Uhr Türkei - Portugal Gruppe F 25. Juni 2024, 18 Uhr Frankreich - Playoff-Sieger A Gruppe D 29. Juni 2024, 21 Uhr 1. Gruppe A - 2. Gruppe C Achtelfinale 10. Juli 2024, 21 Uhr Sieger VF 3 - Sieger VF 4 Halbfinale

EM 2024: Die Spiele in Düsseldorf

Datum Spiel Gruppe/Runde 17. Juni 2024, 21 Uhr Österreich - Frankreich Gruppe D 21. Juni 2024, 15 Uhr Slowakei - Playoff-Sieger B Gruppe E 24. Juni 2024, 21 Uhr Albanien - Spanien Gruppe B 1. Juli 2024, 18 Uhr 2. Gruppe D - 2. Gruppe E Achtelfinale 6. Juli 2024, 21 Uhr Sieger AF7 - Sieger AF 8 Viertelfinale

EM 2024: Die Spiele in Gelsenkirchen

Datum Spiel Gruppe/Runde 16. Juni 2024, 21 Uhr Serbien - England Gruppe C 20. Juni 2024, 21 Uhr Spanien - Italien Gruppe B 26. Juni 2024, 21 Uhr Playoff-Sieger C - Portugal Gruppe F 30. Juni 2024, 18 Uhr 1. Gruppe C - 3. Gruppe D/E/F Achtelfinale

EM 2024: Die Spiele in Köln

Datum Spiel Gruppe/Runde 15. Juni 2024, 15 Uhr Ungarn - Schweiz Gruppe A 19. Juni 2024, 21 Uhr Schottland - Schweiz Gruppe A 22. Juni 2024, 21 Uhr Belgien - Rumänien Gruppe E 25. Juni 2024, 21 Uhr England - Slowenien Gruppe C 30. Juni 2024, 21 Uhr 1. Gruppe B - 3. Gruppe A/D/E/F Achtelfinale

Deutschland spielt bei der EM 2024 im Falle eines Gruppensiegs in NRW – und zwar in Dortmund

Unterm Strich bedeutet das, dass 20 der insgesamt 51 Spiele der EM 2024 in NRW stattfinden. Die deutsche Nationalmannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann trägt keine ihrer Partien der Gruppenphase im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland aus, sondern in München (Deutschland - Schottland am 14. Juni, 21 Uhr), in Stuttgart (Deutschland - Ungarn am 19. Juni, 18 Uhr) sowie in Frankfurt (Schweiz - Deutschland am 23. Juni, 21 Uhr).

Aber: Sollte das DFB-Team seine Gruppe A als Tabellenführer abschließen, absolviert es das Achtelfinale am 29. Juni im Westfalenstadion von Borussia Dortmund in Dortmund.

Vertreten ist gewissermaßen auch das Münsterland. Denn Dennis Buss aus Gronau ist nicht bloß Fan von Schalke 04: Für Gelsenkirchen schreibt er die Hymne zur EM 2024. Dabei erhält er prominente Unterstützung.