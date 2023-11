Energie-Schatz könnte unter NRW liegen – in den Niederlanden wird er schon genutzt

Von: Maximilian Gang

Zukünftig könnte Erdwärme in NRW als Energiequelle genutzt werden, wie hier in Bayern. (Archivbild) © Rainer Weisflog/Imago

In NRW werden die Voraussetzungen für die Nutzung von Erdwärme als Energiequelle überprüft. In den Niederlanden ist man bereits einen Schritt weiter.

Köln – 21 Tonnen schwere Fahrzeuge – sogenannte Vibro-Trucks – sind aktuell in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Ihre Aufgabe: Sie sollen herausfinden, ob tief unter der Erde die Voraussetzungen für die Nutzung von Erdwärme vorliegen. Die Geothermie – wie die Energiequelle auch bezeichnet wird – ist ganzjährig verfügbar, unabhängig von den Preisschwankungen auf den globalen Energiemärkten und vor allen Dingen: klimaschonend. Wie viel CO₂ durch die Nutzung von Erdwärme eingespart werden kann, zeigt sich in den Niederlanden: Dort wird die Energiequelle schon seit Jahren erfolgreich genutzt.

