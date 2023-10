Entführte Shani Louk: Onkel aus Ravensburg mit verzweifelter Botschaft an die Öffentlichkeit

Von: Sina Alonso Garcia

Der Onkel der von der Hamas entführten Shani Louk ringt im Interview mit Regio TV um Fassung. © Regio TV/dpa/TNN/David Pichler (Fotomontage BW24)

Nachdem die 22-jährige Deutsche Shani Louk beim Angriff der Hamas auf ein Festival in Israel als Geisel genommen wurde, bangt ihre Familie noch immer um ihren Zustand. Jetzt meldet sich der Onkel zu Wort.

Ravensburg –„Seit Samstag wissen wir Bescheid, dass meine Schwester auf Videos ihre Tochter erkannt hat, wie sie auf einem Pickup wahrscheinlich Richtung Gaza-Streifen transportiert wurde“, sagt Shani Louks Onkel Markus Waidmann. Wie BW24 berichtet, hofft er auf weitere Lebenszeichen seiner Nichte und appelliert an die Öffentlichkeit.

Wie die Angehörigen über Bekannte vor Ort erfahren haben, ist die aus Israel verschleppte Deutsche offenbar noch am Leben. Sie soll mit schweren Kopfverletzungen in einem Krankenhaus in Gaza liegen.