Entscheidung gefallen: In Köln wird ein Platz nach Dirk Bach benannt

Von: Mick Oberbusch

In Köln wird ein Platz nach Dirk Bach benannt. © Thilo Schmülgen/Imago

In Köln gibt es künftig einen „Dirk-Bach-Platz“, mitten in der Innenstadt. Den Weg dafür hat nun ein Urteil des Verwaltungsgerichts geebnet.

Köln – Dirk Bach gehörte zu den bekanntesten Kölner Persönlichkeiten – weshalb in seiner Heimatstadt eine Diskussion entbrannte, ob man nicht einen Platz nach ihm benennen solle. Es kam zu einem Rechtsstreit zwischen der Bezirksvertretung Köln-Innenstadt und der Verwaltung der Stadt Köln – in dem das Kölner Verwaltungsgericht am Donnerstag (14. Dezember) ein Urteil sprach.

24RHEIN erklärt, was das Urteil nun für den „Dirk-Bach-Platz“ bedeutet, und wie es weitergeht.