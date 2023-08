Kein Geld vom Jobcenter für Hundehaltung – Gericht in Baden-Württemberg hat entschieden

Von: Pauline Wyderka

Teilen

Jobcenter zahlen nicht für Hunde. Das entscheidet das Landessozialgericht Baden-Württemberg nach der Klage eines Arbeitslosen, der für sein Haustier Geld fordert. Lesen Sie hier mehr:

Mehr zum Thema Gericht in BW entscheidet – Jobcenter zahlt nicht für Hunde

Der Hund gilt als der beste Freund des Menschen. Kein Wunder: Vom Spürhund bis zur Seelsorge übernimmt er alle erdenklichen Aufgaben in unserer Gesellschaft. Doch zum Existenzminimum eines Menschen reicht es dadurch noch lange nicht. Das entscheidet ein Gericht in Baden-Württemberg – und weist damit die Forderung eines Arbeitslosen ab, der sich seinen besten Freund auf vier Pfoten einklagen wollte.

SÜDWEST24 verrät, was hinter der Klage des arbeitslosen Hundebesitzers steckt und warum das Gericht gegen Zahlungen vom Jobcenter entscheidet.

Ein Langzeitarbeitsloser aus dem Rems-Murr-Kreis hatte in Baden-Württemberg für seinen Hund vom Jobcenter Geld gefordert. Der Mann, der seit 2005 Arbeitslosengeld II empfängt, hatte sich während der Corona-Pandemie laut Mitteilung des LSG einen Hund zur Unterstützung geholt, um die schweren Folgen sozialer und finanzieller Isolation zu kompensieren. (paw)