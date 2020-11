Kraftwerk bei Straßburg löst Erdbeben aus

Immer wieder gibt es Probleme mit Erdwärmekraftwerken - wie hier in Landau (2014).

Betreiber hoffen dennoch auf Inbetriebnahme

von Sina Alonso Garcia schließen

Ein Erdwärmekraftwerk in der Nähe von Straßburg hat innerhalb von zwei Wochen mehrere Erdbeben ausgelöst. Bereits vor einem Jahr kam es in Folge von Testläufen in dem selben Kraftwerk zum Beben.