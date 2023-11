Erdwärme für Energieversorgung: Riesige Trucks untersuchen Boden in NRW

Von: Maximilian Gang

Teilen

Im Oktober 2022 schaute sich NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur einen der Vibro-Trucks im Detail an. © Rolf Vennenbernd/dpa

Zukünftig könnte Erdwärme für die Energieversorgung genutzt werden. Riesige Trucks untersuchen dafür aktuell die Beschaffenheit des Bodens in NRW.

Mehr zum Thema Neue Energiequelle könnte unter NRW schlummern – sie hat einen entscheidenen Vorteil

Düsseldorf/Goch – Tief unter der Erde in Nordrhein-Westfalen könnte ein Energie-Schatz schlummern: die Erdwärme. Laut NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) wird die klimafreundliche Energiequelle in den Niederlanden schon jetzt „sehr erfolgreich“ genutzt. Um solche Erfolge auch hierzulande einstreichen zu können, fahren aktuell riesige Fahrzeuge – sogenannte Vibro-Trucks – durch die Städte am Niederrhein, und untersuchen dort die Beschaffenheit des Bodens. Sollten die Voraussetzungen dort stimmen, könnte die Wärme aus der Erde zukünftig zur Energieversorgung genutzt werden – und sie hat einen entscheidenden Vorteil.

24RHEIN erklärt, was die Vibro-Trucks in NRW machen.