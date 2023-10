Bombendrohungen gegen zahlreiche Schulen: Einsatzkräfte vor Ort – auch Uni-Gebäude betroffen

Von: Martina Lippl

Teilen

Gleich mehrere Schulen befinden sich am Montag im Ausnahemzustand. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Nach Bombendrohungen an mehreren Schulen an Montagmorgen ermittelt jetzt der Staatsschutz. Eine Schule in Erfurt ist evakuiert worden. Sprengstoffhunde suchten Gebäude ab.

Update vom 23. Oktober, 12.15 Uhr: An mindestens sieben Schulen in Deutschland sind am Montagmorgen Bombendrohungen eingegangen. Die betroffenen Einrichtungen wurden evakuiert, Schülerinnen und Schüler in Sicherheit gebracht oder gar nicht auf das Schulgelände gelassen. Teils sind Spürhunde bei den Großeinsätzen der Polizei im Einsatz. Für Hunderte fällt an diesem Montag der Unterricht aus.

Beim ZDF in Mainz gab es nach einer Bombendrohung dagegen recht schnell gegen 10 Uhr Entwarnung. 600 Mitarbeiter mussten zwischenzeitlich ihren Arbeitsplatz verlassen. An der Universität in Münster geht die Polizei inzwischen von keiner konkreten Bedrohung aus (siehe auch Update von 11.06 Uhr).

In Erfurt ging die Drohung nach Polizeiangaben per E-Mail ein. Das sei auch in Münster und in anderen Städten der Fall gewesen. „Auch in Zuständigkeitsbereichen anderer Polizeibehörden gingen E-Mails mit ähnlichem Inhalt ein“, teilt die Polizei Wuppertal mit. Weiter heißt es: „Ob ein Zusammenhang zwischen den Drohschreiben besteht, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungsarbeit.“ Der Staatsschutz habe die Ermittlungen zu den Hintergründen und Urhebern der E-Mails aufgenommen. In diesen Städten waren Einrichtungen von Drohmails betroffen (Stand: 23. Oktober, 12.43 Uhr):

Augsburg (Bayern)

Regensburg (Bayern)

Karlsruhe (Baden-Württemberg)

Mannheim (Baden-Württemberg)

Solingen (Nordrhein-Westfalen)

Wuppertal-Barmen (Nordrhein-Westfalen)

Münster (Nordrhein-Westfalen)

Erfurt (Thüringen)

Mainz (Rheinland-Pfalz)

Bombendrohungen an mehreren Schulen – auch Uni-Gebäude betroffen

Update vom 23. Oktober, 11.06 Uhr: In mehreren Städten sind am Montagmorgen (23. Oktober) Bombendrohungen oder Bedrohungslagen gemeldet worden. Schulen in Erfurt, Karlsruhe, Solingen und Regensburg mussten geräumt werden. Auch in Augsburg durchsucht die Polizei nach einer Bombendrohung eine Mittelschule, berichtet die Augsburger Allgemeine online.

In Münster habe die Verwaltung der Universität eine Drohung per Mail erhalten. Laut Münstersche Zeitung sollen die ersten Zeilen der Drohung auf Hebräisch verfasst worden sein, dann erst der weitere Text in deutscher Sprache. In der Drohmail sei eine Bombenexplosion für 11.20 Uhr angekündigt worden, heißt es weiter. Eine offizielle Bestätigung durch die Polizei steht zunächst noch aus. Wie wa.de berichtet, werden Einsatzkräfte der Polizei Münster das Schloss verstärkt im Blick behalten. Eine Evakuierung oder vergleichbare Maßnahmen seien nicht geplant.

Weiter ist zunächst noch offen, ob es sich bei den Drohmails an die verschiedenen Einrichtungen um eine großangelegte Aktion handeln könnte.

Update vom 23. Oktober, 10.48 Uhr: Nach Erfurt, Karlsruhe und Solingen sind auch in Regensburg und an der Universität in Münster Bombendrohungen eingegangen. In Mainz mussten beim ZDF mehrere Gebäude am Montagmorgen wegen einer Drohmail geräumt werden.

In Regensburg (Bayern) mussten 400 Schülerinnen und Schüler die Bischof-Manfred-Müller-Schule verlassen. Auch hier war am Montagmorgen eine E-Mail mit einer Bombendrohung eingegangen, wie Merkur.de berichtet.

Bombendrohung an Erfurter Schule: Spürhunde im Einsatz – Bedrohungslage an weiterer Schule in NRW gemeldet

Erfurt – Bei dem Großeinsatz seien auch Spürhunde vor Ort, das ganze Gebäude werde abgesucht, sagte eine Polizeisprecherin am Montag, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet. Die E-Mail mit der Drohung sei am Montagmorgen bei der Schule in Erfurt eingegangen. Wie der MDR berichtet, läuft der Polizeieinsatz an der Kooperativen Gesamtschule „Am Schwemmbach“.

Nach Bombendrohung an Schule in Erfurt – Unterricht fällt aus

Schulkinder seien laut Medienberichten in Sicherheit gebracht worden. Zudem falle wegen des Polizeieinsatzes die Schule am Montag aus. Es findet kein Unterricht statt. Eltern seien im Vorfeld von der Schule darüber informiert worden.

Auch in NRW: Bedrohungslage an Solinger Schule

Auch an der Alexander-Coppel-Gesamtschule in Solingen fällt am Montag der Unterricht wegen einer möglichen Bedrohungslage aus, berichtet wa.de. Es sei demnach eine Bombendrohung eingegangen.

„Die Polizei ist vor Ort, um den Sachverhalt zu prüfen und eine mögliche angedrohte Gefahr zu verhindern“, sagte ein Pressesprecher der Polizei in Wuppertal am Montagmorgen, der Nachrichtenagentur dpa. Die Bedrohungslage sei der Polizei demnach von Verantwortlichen der Schule gemeldet worden.

Die Beamten seien im Bereich des Schulkomplexes im Einsatz, um die „angedrohten Straftaten“ zu verhindern, erklärte der Sprecher. Um welche Straftaten es sich dabei genau handelt und von welcher Gefahr auszugehen ist, sagte er aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

Bombendrohung per E-Mail auch an einer Schule in Karlsruhe

Nach einer Drohmail hat die Polizei am Montagmorgen eine Gemeinschaftsschule in Karlsruhe durchsucht. Wie ein Polizeisprecher sagte, war die E-Mail „mit bedrohlichem Inhalt“ am Wochenende eingegangen und am Montag gelesen worden. Die Schule habe daraufhin sofort die Polizei alarmiert, die gegen 7.45 Uhr mit starken Kräften und auch mehreren Spürhunden vor Ort war. Die meisten der rund 800 Schüler hätten noch vor Betreten der Gebäude abgefangen werden können. (dpa/ml)