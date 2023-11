Rekord-Erkrankungswelle in Deutschland: Welchen Einfluss hat dabei Corona?

Von: Carolin Gehrmann

Atemwegserkrankungen sind aktuell auf dem Vormarsch. Das Coronavirus sorgt inzwischen wieder für die meisten Erkrankungen. Aber auch andere Erreger grassieren.

München – Wenn die kältere Jahreszeit beginnt, dann beginnt auch wieder das allgemeine Husten und Schniefen. Vor allem Atemwegserkrankungen verbreiten sich dann und nehmen derzeit in Deutschland wieder stark zu – mit steigender Tendenz.

Das ist auch statistisch belegt: 7.500 Erkrankungen pro 100.000 Einwohner zählte das Robert-Koch-Institut (RKI) in der Woche vom 30. Oktober bis 5. November. Im Vergleich zur Vorwoche, die mit 8.500 Erkrankten einen neuen Rekordwert für diese Kalenderwoche erreichte, ist das zwar ein leichter Rückgang. Dennoch wurde ein neuer Rekord erreicht – und das auffällig früh in der Erkältungssaison.

Robert-Koch-Institut verzeichnet wieder vermehrt Atemwegsinfekte

In der vergangenen Woche lagen nach Hochrechnungen des RKI rund 6,2 Millionen Menschen in Deutschland wegen eines Atemwegsinfekts flach. Auch wenn der verfrühte Anstieg der Atemwegsinfekte zwar statistisch aus der Reihe fällt, ganz ungewöhnlich ist es nicht. „Die ersten kalten Wochen im Herbst sorgen erfahrungsgemäß immer für einen deutlichen Anstieg der Infekt-Fälle in unseren Praxen“, erklärt Markus Beier, Bundesvorsitzender des Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes, der Deutschen Presseagentur (dpa). Einen klaren Grund, warum die Welle schon jetzt Fahrt aufnimmt, gibt es in Augen der Fachleute zurzeit also nicht.

Feststeht dagegen: Vor allem ein Erreger macht sich derzeit breit. Das Coronavirus hat die herkömmlichen Rhino- oder Erkältungsviren inzwischen überholt. Seit Juli steigt die Zahl der nachgewiesenen Sars-CoV-2-Infektionen kontinuierlich an. Nun hat sich der Erreger in der aktuellen Welle zahlenmäßig an die Spitze gesetzt.

Fast die Hälfte der Erkrankungen gehen auf Coronavirus zurück

Laut dem aktuellen Wochenbericht des RKI wurden in insgesamt 66 Proben mit Virusnachweis, die im Rahmen der Sentinel Surveillance des RKI eingesandt wurden, 32 Fälle von Sars-CoV-2 nachgewiesen (rund 49 Prozent). In 26 Fällen (39 Prozent) waren einfache Rhinoviren, die einen gewöhnlichen Schnupfen verursachen, für die Erkrankung verantwortlich. Bei der Sentinel-Überwachung stellen beteiligte Arztpraxen dem Robert-Koch-Institut Proben von Patientinnen und Patienten mit Atemwegsinfekten zur Verfügung, um festzustellen, um welchen Erreger es sich handelt.

Demnach ist die Grippewelle derzeit noch kein Thema, wie sich bei der Überprüfung zeigte. Influenzaviren, die eine schwere Grippe auslösen können, sind bisher nur am Rande am aktuellen Krankheitsgeschehen beteiligt. In den Proben, die in den aktuellen Wochenbericht eingeflossen sind, wurde nur ein Fall einer Influenza nachgewiesen. Seit Anfang Oktober wurden erst etwa 900 bestätigte Fälle im Bericht erfasst. Im Vergleich zum selben Zeitraum im Vorjahr ist das ist nur etwa ein Zehntel.

Schwere Grippewelle wie 2022 zeichnet sich bisher nicht ab

2022 hatte eine bereits Ende Oktober eine schwere Grippewelle begonnen, was ungewöhnlich früh gewesen war. Da im letzten Herbst und Winter auch das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) verstärkt um sich gegriffen hatte, waren viele Kliniken und Arztpraxen an ihre Grenzen gekommen. Besonders Kinderstationen standen vielerorts vor dem Limit.

Laut Fachleuten hatte diese enorme Welle an Atemwegsinfekte auch daran gelegen, dass sich wegen der Corona-Pandemie ein gewisser Nachholeffekt bei Erkrankungen mit anderen Atemwegserregern gezeigt hatte. Dadurch wurden bei den Grippefällen schon im Dezember neue Rekordwerte erreicht. Erfahrungsgemäß erreicht die Grippesaison ihren Höhepunkt erst einige Wochen später.

Weitere Entwicklung von Influenza- und RS-Virus entscheidend für Verlauf der Krankheitswelle

Ein ähnliches Szenario wie Ende 2022 zeichnet sich derzeit nicht ab. Denn Infektionen mit RSV wurden in der aktuellen Saison bislang auch nur vereinzelt nachgewiesen. Das RKI hält eine Prognose im Hinblick auf die weitere Tendenz allerdings für schwierig. Viele Faktoren spielten dabei eine Rolle. So sei derzeit nicht klar, ob und wann Erreger wie das RSV oder Grippeviren vermehrt auftreten. Dazu müssten auch weiterhin die aktuell zirkulierenden Varianten des Coronavirus beobachtet werden. Vor allem im Hinblick darauf, ob sie bleiben oder ob sie von neuen Mutationen verdrängt werden.

Derzeit sind die Krankenhäuser wegen der Atemwegserkrankungen nicht überlastet

Die aktuell dominante Corona-Variante bleibt EG.5 oder „Egis“, ihr Anteil beträgt knapp 43 Prozent der Corona-Infektionen. Auch die derzeit unter Beobachtung stehende Variante „Pirola“ (BA.2.86) ist vertreten: Sie ist für etwa 7 Prozent der Erkrankungen verantwortlich. In Krankenhäusern ist die Lage dem RKI-Bericht zufolge zurzeit stabil.

Mit einer Überlastung der Intensivstationen durch eine Vielzahl an schweren akuten Atemwegsinfekten muss derzeit also nicht gerechnet werden. Auffällig ist jedoch, dass derzeit besonders viele Schulkinder im Alter von fünf bis 14 Jahren wegen Atemwegserkrankungen im Krankenhaus behandelt werden. In den meisten Altersgruppen ist die Zahl an schweren Infekten momentan allerdings niedrig.