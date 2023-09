Besonderes Erlebnis auf dem Markt in Münster: „Der schönste Wochenmarkt“

Von: Marvin K. Hoffmann

Münster ist auch bekannt, weil der Wochenmarkt so schön sein soll. Wer ihn besser kennenlernen möchte, kann sogar eine ziemlich besondere Tour buchen.

Münster – Münster in Nordrhein-Westfalen ist bekannt durch den Westfälischen Frieden, den Tatort mit Thiel und Boerne – und natürlich durch den Wochenmarkt, der an jedem Mittwoch und Samstag stattfindet. Dort gibt es sogar etwas ganz Besonderes zu erleben.

„Der schönste Wochenmarkt Deutschlands“: Das macht Münster so besonders

Barbara Blasum kennt nämlich den Wochenmarkt in Münster wie kaum ein anderer Mensch – und sie bietet regelmäßig geführte Touren an. „Das ist der schönste Wochenmarkt Deutschlands – das sage ich meinen Gästen bei der Tour immer, und wenn ich es mal vergesse, sagen es mir die Gäste. Weil es einfach so ist“, sagt sie im Gespräch mit wa.de. Das hat viele Gründe.