Erneuter Warnstreik in BW: Am Donnerstag stehen Busse und Bahnen still

Von: Daniel Hagen

Erneut droht ein Warnstreik Teile der Bundesrepublik lahmzulegen. Die Gewerkschaft verdi hat dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Lesen Sie hier, was dahintersteckt:

Bereits am 28. April ist die zweite Verhandlungsrunde mit dem Arbeitgeberverband Deutsche Eisenbahnen e.V. (AGVDE) ereignislos geblieben. Dabei geht es um den sogenannten Eisenbahn-Tarifvertrag (ETV). Jetzt ruft die Gewerkschaft verdi die Beschäftigten mehrerer Verkehrsunternehmen erneut zu einem Warnstreik auf, der sich auf mehrere Bundesländer auswirken wird. Die Angestellten werden am Donnerstag (4. Mai) ihre Arbeit niederlegen – und zwar den ganzen Tag über!

HEIDELBERG24 berichtet, wo Bahnen und Busse der SWEG am Donnerstag stillstehen.

„Unser Ziel bleibt eine faire Erhöhung der Löhne, die den Beschäftigten und ihren Familien in der Krise eine echte Entlastung bringt. Dafür machen wir mit dem zweiten Warnstreik weiter Druck“, erklärt verdi-Verhandlungsführer Volker Nüsse. Nur einen Tag nach der Arbeitsniederlegung, am Freitag (5. Mai), findet die nächste Verhandlungsrunde statt. (dh)