Verbraucherzentrale stellt Mogelpackung des Monats vor – „so asozial“

Von: Jana Stäbener

Weil weniger für einen höheren Preis drin ist, hat ein beliebter Snack aus deutschen Supermärkten nun eine unrühmliche Auszeichnung erhalten.

Schon seit über einem Jahr steigen die Lebensmittelpreise, weshalb ein Ökonom eine Übergewinnsteuer fordert. Obwohl die Inflationsrate sich insgesamt leicht abgeschwächt hat, vermerkt das Statistische Bundesamt im Juli nicht nur bei Pauschalreisen gestiegene Preise, sondern auch bei Nahrungsmitteln einen erneuten Preisanstieg von 2,3 Prozent gegenüber dem Vormonat.



„Shrinkflation“ nennt sich das Phänomen, bei dem Preise zwar gleich bleiben, vom Produkt aber weit weniger in der Packung ist als vorher. Das sei auch aufgrund des Verpackungsmülls problematisch. Besonders dreiste Preiserhöhungen oder verkleinerte Packungsgrößen stellt die Verbraucherzentrale Hamburg (VZHH) regelmäßig vor. Im Juli kürt sie einen bekannten Snack zur Mogelpackung des Monats.

Unter dem Motto „Voll eins auf die Nüsse!“ stellt die Verbraucherzentrale die aktuelle Mogelpackung des Monats Juli vor. © Jochen Tack/IMAGO, Collage

Erdnusslocken von Lorenz sind Mogelpackung des Monats Juli

Genauer gesagt gewinnen die Erdnusslocken von Lorenz den Titel Mogelpackung des Monats Juli. Bei denen habe der Hersteller vor einigen Wochen die Füllmenge reduziert – trotz Preiserhöhung von 1,99 Euro auf 2,19 Euro (siehe Bild unten). Die Produkte seien im Handel nun unterm Strich um bis zu 28 Prozent teurer, schreibt die VZHH. Die Schrumpfung bei den Erdnusslocken sei nicht die erste ihrer Art. „Innerhalb von sechs Jahren hat Lorenz den Inhalt pro Tüte gleich dreimal verringert.“



Schon in den Jahren 2017 und 2018 habe Lorenz Snack-World die Füllmenge seiner Produkte verändert. Bei den Erdnusslocken Classic reduzierte man den Inhalt zunächst von 250 auf 225, dann auf 200 Gramm, dann auf 175 Gramm. Bei den Erdnusslocken Jumbo war die „Shrinkflation“ noch deutlicher: Von ursprünglich 225 Gramm sind heute nur noch 150 Gramm übrig – laut VZHH eine Preiserhöhung von bis zu 74 Prozent.



Auf Reddit ärgern sich die Verbraucher: „Ganz ohne Scham. Muss man schon etwas bewundern, wie man so asozial sein kann“, schreibt eine Person. „Ist doch auch mega lieb gemeint von denen, die wollen den Kunden beim Abnehmen unterstützen…“, witzelt eine weitere Person. Die Verpackung passe dann auch „demnächst in die Handyhülle“.

Erdnusslocken Jumbo kosten dieses Jahr 2,19 Euro statt 1,99 Euro – trotz kleinerer Packung. © Screenshot vzhh.de

Lorenz Snack-World verweist in einer Stellungnahme auf höhere Herstellungskosten. „Hochwertige Rohwaren, Verpackungsmaterialien, Transport und insbesondere Energie, all dies benötigen wir für die Herstellung unserer Produkte, und all dies ist und wird auch auf absehbare Zeit noch immer deutlich teurer bleiben, als in den Jahren zuvor.“ Laut VZHH sei dieses Argument gängig. Meist verpassten Unternehmen jedoch die Chance, ihre gestiegenen Kosten transparent zu machen.

