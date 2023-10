Überschattet ein Wettskandal die Regionalliga Südwest? Aalens kommender Gegner FSV Frankfurt unter Verdacht

Bei den Spielern des FSV Frankfurt ist der Verdacht auf Manipulation auch in der Mannschaftsgruppe herumgegangen. Aber: "Wir haben ganz normal unser Spiel gemacht. Es war eine Ligabegegnung wie jede andere", sagt beispielsweise Angreifer Arif Güclü. © Eibner-Pressefoto/Ulrich Scherbaum

Was ist dran an den Vorwürfen? Der FSV Frankfurt steht vor dem Heimspiel gegen den VfR Aalen ungewollt in den Schlagzeilen. Der Tabellen-14. der Regionalliga Südwest könnte in eine Wettmanipulation verwickelt sein. Mehr dazu lesen Sie hier:

Mehr zum Thema Verdacht auf Wettmanipulation beim kommenden Gegner des VfR Aalen

Gibt es einen Wettskandal in der Regionalliga Südwest? Zumindest gibt es einen entsprechenden Verdacht. Betroffen ist der samstägliche Gegner des VfR Aalen. Laut „kicker“ sollen beim vergangenen Heimspiel des FSV Frankfurt vor knapp zwei Wochen „auffällige Beträge auf eine Steinbacher Führung zur Halbzeitpause“ gesetzt worden sein. Der Zeitpunkt als auch die Höhe der Einsätze würden nicht dem üblichen Muster für Partien aus der Regionalliga entsprechen. Mehr dazu lesen Sie bei der Schwäbischen Post.